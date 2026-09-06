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События

Опубликовано штормовое предупреждение на 7 сентября

погода, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2026 17:05 Фото: Zakon.kz (сгенерировано нейросетью)
"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 7 сентября 2026 года. В списке оказались все 17 областей Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В области Улытау днем на западе, севере и юге ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области днем на востоке и юге ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. На севере и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.

В центре, на западе и востоке Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере – высокая. В Конаеве сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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На юге и в горных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь и гроза.

Днем на западе, юге и в центре Мангистауской области ожидаются дождь и гроза, на западе – сильный дождь, град и шквал. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Днем на западе, юге и в центре ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, местами до 23 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау днем ожидаются дождь и гроза, порывы ветра 15-20 м/с, местами до 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в районе Алакольских озер области Жетысу ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и востоке – чрезвычайная.

Ночью на западе Атырауской области ожидаются небольшой дождь и гроза. Днем на западе, севере и юге области – дождь, гроза, град и шквал. Днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидаются дождь, гроза и шквал, порывы ветра 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Павлодарской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге также ожидается высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области днем на западе, севере и востоке ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35°C. На северо-востоке и северо-западе сохраняется высокая пожарная опасность, по области – чрезвычайная. В Актобе днем ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе и севере Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, временами сильный дождь и гроза. Днем – дождь и гроза, на западе и севере – сильный дождь, град и шквал. На западе, севере и востоке области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и юго-востоке – высокая. В Уральске днем ожидаются дождь, гроза, град и шквал, порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На юго-западе, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-западе и юге области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере и юге Акмолинской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе и севере Костанайской области ожидается ветер 15-20 м/с. На северо-западе сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке и в центре – чрезвычайная.

На юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области днем на западе ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. На юге и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в центре и на севере Кызылординской области ожидается пыльная буря, ветер 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 7 сентября.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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