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События

"Небо горело": шедевральные кадры из Казахстана

огненный закат в Алтын Эмеле, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 11:15 Фото: Instagram/dots_foto
Известный казахстанский фотограф Дмитрий Доценко поделился снимками красивейшего заката, которые он сумел сделать летом 2026 года в Алтын-Эмеле, сообщает Zakon.kz.

Дмитрий в Instargam 6 сентября 2026 года рассказал историю их создания.

"С самого утра погода не предвещала ничего хорошего – небо затянули плотные серые облака, свет был плоским, а пейзаж потерял свои краски. Утром мы сделали рабочие съемки для орнитологов Института зоологии, а после обеда все же решили отправиться к Поющему бархану и в горы Актау. Казалось, что небо становилось только тяжелее и серее, и надежды на интересные фотографии таяли", – пишет автор.

Но во время возвращения в лагерь заметили на западе небольшие просветы в облаках. Он и коллега остались ждать "развития событий".

"Через час небо начало постепенно вспыхивать невероятными красками. Причем картина менялась буквально каждую минуту: фиолетовый сменялся красным, появлялись синие, оранжевые, желтые, розовые и пурпурные оттенки. Казалось, будто кто-то огромной кистью расписывает небосвод прямо у нас на глазах. Цвета были настолько насыщенными, что при обработке даже пришлось немного приглушить их. Небо продолжало гореть и меняться даже после захода солнца, будто не хотело заканчивать этот спектакль. И мы снимали до самой темноты", – поделился Доценко.

Подписчики фотографа восхитились получившимися снимками:

  • Вау! Вот это красота! Спасибо за такие классные снимки. Ваши работы высший класс!
  • Однозначно стоило дождаться!
  • Восхитительные кадры. Все вместе и каждый по отдельности вызывают невероятные эмоции – восторг, восхищение и где-то даже немного страх (5-6). Огромнейшее спасибо за такую красоту.
  • Красота неописуемая….спасибо за ваш труд!
  • Какие цвета огненные, полыхают. Благодарю вас за очередной шедевр и восхищаюсь!
  • Какие невероятные закаты!
  • Как всегда шедеврально, настоящий художник.

В природном парке "Алтын-Эмель" в кадр могут попасть не только красивейшие закаты, но и редчайшие животные. 2 сентября 2026 года появились кадры с ценной находкой годового исследования: фотоловушка на горе Большой Калкан запечатлела загадочную туркестанскую рысь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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