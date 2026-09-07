"Семейная" идиллия козерогов: фотоловушка сняла редкие кадры в крупнейшем нацпарке Казахстана
Фото: Instagram/katonkaragay_nationalpark
Козлята и взрослые козероги попали на видео фотоловушки в Катон-Карагайском национальном парке Казахстана, сообщает Zakon.kz.
На интересных кадрах можно увидеть целую группу – самцов, самок и подрастающих козлят.
Самцов, как отмечают специалисты, легко узнать по более крупным и массивным рогам, тогда как у самок они заметно меньше.
Интересно и поведение животных после появления потомства.
"Старые взрослые самцы чаще отделяются от группы, а более молодые могут продолжать держаться рядом с самками и козлятами. Поэтому в объектив фотоловушки порой попадают почти "семейные" кадры, где вместе можно увидеть взрослых животных и молодняк", – рассказывают сотрудники парка.
Эти уникальные кадры, уточнили в администрации, получены благодаря работе лесничего Жомарта Аманбаева, который ведет наблюдение за дикими обитателями парка.
Катон-Карагайский национальный парк — самый крупный в Казахстане. Он находится в Восточно-Казахстанская область. Его площадь более 643 тыс. гектаров.
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