Будущий стадион Алматы на 45 тысяч мест показали с помощью яркой визуализации

Центр развития Алматы опубликовал в Instagram ролик, показывающий, как может выглядеть новый стадион после завершения строительства, сообщает Zakon.kz.

Судя по видео за 7 сентября 2026 года, для его создания могли использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ).

"Сегодня – строительная площадка, завтра – футбольный стадион, который сможет вместить 45 тысяч болельщиков. Арена строится в соответствии с требованиями УЕФА к стадионам 4-й категории и сможет принимать матчи международного уровня", – говорится в описании к красочному ролику.

О том, что в Алматы построят новый стадион по стандартам УЕФА, стало известно 26 августа 2025 года.

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Известно, что новая арена возводится вдоль Кульджинского и Талгарского трактов. Площадь территории, отведенной под реализацию проекта, составляет около 32 га. Помимо основной футбольной арены, проект включает строительство тренировочных площадок, современных помещений для спортсменов и команд, зон для болельщиков, систем безопасности, а также комплексное благоустройство прилегающей территории.