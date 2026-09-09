Казахстанец попал в опасное приключение с сыном Дональда Трампа

Известный казахстанский тревел-блогер Дастан Мухамедрахим в Монголии сходил в горы со старшим сыном президента США Дональдом Трампом-младшим, сообщает Zakon.kz.

Путешествие получилось не без приключений. Об этом блогер рассказал 8 сентября 2026 года на опубликованном в Instargam видео. На кадрах они сидят на горе, а позже по очереди переправляются через реку.

Оказалось, что они потерялись и не могли вернуться ни через реку, ни через гору.

"Такое нечасто увидишь в голливудских фильмах, но в жизни вполне может случиться: например, охотишься в горах с сыном Трампа и не можешь ни реку перейти, ни через гору перебраться. Готовый сюжет для фильма. Но не волнуйтесь, у нас все в порядке: слава богу, мы все-таки перебрались через реку. Поверите ли вы, если я скажу, что это видео, где я перехожу реку, снял сам сын Трампа?" – рассказал Дастан Мухамедрахим.

Он пояснил, что сын Дональда Трампа уже не в первый раз находится с визитом в Монголии по бизнесу. И казахстанский блогер тоже стал гостем в рамках этого визита. Как он рассказал, они три дня жили в горах в юртах, ели за одним столом, снимали совместное видео.

Блогер во время встречи с Дональдом Трампом-младшим вручил ему казахский шапан и тымак.

Казахстанец отмечает, что такие встречи не стоит политизировать, ведь они являются способом представить нашу страну мировому сообществу.

Блогер Дастан Мухамедрахим широко известен мировой общественности. Он снимает потрясающие видео о Казахстане и мире. Весной 2026-го Дастан стал победителем престижной международной премии WIBA Awards 2026 в номинации "Лучший тревел-блогер мира".