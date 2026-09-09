Решение двух казахстанцев подарило шанс на жизнь семерым пациентам

Сразу семь человеческих жизней удалось спасти благодаря решению жителей Восточно-Казахстанской области, согласившихся передать органы своих умерших родственников для трансплантации, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 9 сентября 2026 года YK-news.kz, в регионе выполнили две сложные мультиорганные трансплантации, подарив шанс на спасение тяжелобольным пациентам со всей страны.

Их провели 1 и 3 сентября. У первого донора изъяли сердце и печень, а у второго – сердце, печень, легкое и две почки.

В обоих случаях благородное решение о передаче органов приняли близкие погибших – брат и мать.

"Всего пересажено семь донорских органов. Все они распределены между пациентами из листа ожидания с учетом медицинских показаний и совместимости", – рассказал главный трансплантолог Восточно-Казахстанской области Роман Хрипунов.

Ранее мы писали, что в Казахстане растет число нуждающихся в трансплантации пациентов.