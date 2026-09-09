Требование ДНК-теста при усыновлении возмутило казахстанку – дело дошло до суда

Даже при отсутствии споров в семье суд вправе потребовать ДНК-экспертизу при усыновлении ребенка супругом. Законность этой практики, с которой попыталась поспорить одна из гражданок, подтвердил Конституционный Суд Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Поводом для разбирательства стало обращение женщины, столкнувшейся с требованием суда предоставить молекулярно-генетическое заключение.

Заявительница посчитала, что обязательная генетическая проверка при отсутствии конфликта между супругами нарушает право на частную и семейную жизнь, а также противоречит интересам самого ребенка.

Однако Конституционный Суд встал на защиту прав ребенка, подчеркнув важность медицинского подтверждения родства.

"Институт усыновления направлен на защиту прав и интересов ребенка, а молекулярно-генетическая экспертиза, назначенная судом в ходе разбирательства, позволяет подтвердить родство с отцом, обеспечивает законность и обоснованность судебных решений и способствует реализации права ребенка знать своих родителей", – отметили 9 сентября 2026 года в Конституционном Суде.

В пресс-служба суда также напомнили, что рассмотрение и оценка фактических обстоятельств конкретных споров не входят в компетенцию Конституционного Суда.

С учетом ранее проведенных проверок аналогичного законодательного регулирования и отсутствия признаков нарушения конституционных прав заявительницы, орган приняла решение отказать в принятии обращения к производству.

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