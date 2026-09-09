Амнистия в Казахстане: МВД озвучило первые результаты

Амнистия в Казахстане уже коснулась более 8 тысяч человек. Об этом 9 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, по состоянию на 9 сентября текущего года в суды направлено более 5 тысяч представлений из учреждений уголовно-исполнительной системы и свыше 7 тысяч материалов служб пробации.

В результате реализации амнистии сокращены сроки наказания более чем 8 тысячам лиц, в том числе осужденным, отбывающим наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также состоящим на учете в службах пробации.

При этом из учреждений уголовно-исполнительной системы освобождено более 1 400 человек, еще более 1 600 человек сняты с учета в службах пробации.

"Работа по исполнению Закона об амнистии продолжается в установленном законодательством порядке. Особое внимание уделяется вопросам социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Совместно с местными исполнительными органами им будет оказана необходимая юридическая, медицинская, социальная и иная помощь, направленная на их дальнейшую ресоциализацию и возвращение к полноценной жизни в обществе", – говорится в сообщении МВД РК.

6 мая 2026 года Санжар Адилов рассказал, какие категории осужденных не подпадут под ее действие.

1 июля 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о масштабной амнистии и сопутствующие к нему законы.