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События

Большой район Алматы остался без воды из-за аварии

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 12:36 Фото: Zakon.kz
В Алматы в мкр Жулдыз 9 сентября 2026 года произошла авария, оставившая жителей нескольких микрорайонов без холодной воды, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали местных жителей, по ул. Дунентаева, 16 на территории котельной произошел порыв магистрального водопровода диаметром 400 мм. На этом участке идут работы по реконструкции котельной.

"В ходе выполнения работ подрядной организацией ТОО "Коктал Инжиниринг" была задета магистральная водопроводная труба. В настоящее время аварийными службами проводится перекрытие задвижек для локализации аварийной ситуации и приостановления утечки воды. В связи с этим временно будет ограничено водоснабжение в мкр Жулдыз, частично мкр Алтай и мкр Альмерек", – говорилось в сообщении 9 сентября.

В государственном коммунальном предприятии "Алматы су" 10 сентября рассказали о ситуации.

"В мкр Жулдыз продолжаются аварийно-восстановительные работы по устранению повреждения водопровода. Работают три аварийные бригады, вся необходимая техника есть. Временно по всем микрорайонам, Жулдыз, Алтай, 13 и 16 военный городок обеспечение водой осуществляется автоцистернами", – сообщили в организации.

Время восстановления водоснабжения – ориентировочно 15:00 10 сентября.

В Алматы ранее до 14 сентября перекрыли участок улицы Байзакова из-за работ по прокладке тепловых, водопроводных и водоотводящих сетей к строящемуся ЖК "Шевченко-Байзакова". Водителей просили учитывать временные ограничения и заранее планировать маршрут.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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