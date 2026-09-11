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События

Корабли ВМС Казахстана вышли в Каспийское море

корабли, море, Каспий, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 09:39 Фото: gov.kz
В казахстанском секторе Каспийского моря начались плановые учения Военно-морских сил Вооруженных сил. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны (МО) страны.

В ведомстве пояснили, что экипажам предстоит пройти всю акваторию казахстанского сектора, отработать действия в различных условиях обстановки и провести практические стрельбы.

Известно, учения пройдут в три этапа. Моряки отработают взаимодействие между кораблями, навигацию и связь, управление кораблем и применение вооружения. Отдельное внимание будет уделено действиям экипажей на значительном удалении от берега.

моряк, корабль, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 09:39

Фото: gov.kz

моряк, корабль, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 09:39

Фото: gov.kz

По словам заместителя главнокомандующего Военно-морскими силами по боевой подготовке капитана 1 ранга Армана Сатканова, в ходе учений особое внимание будет уделено дальнейшему совершенствованию практических навыков экипажей:

"Главное – чтобы каждый член экипажа четко знал свою задачу и в нужный момент действовал быстро и слаженно. Именно это мы сейчас проверяем в море".

В ходе сбора-похода экипажи выполнят практические стрельбы с применением корабельного вооружения и отработают совместные действия.

моряк, корабль. учения, оружие, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 09:39

Фото: gov.kz

Задачи будут усложняться по мере прохождения этапов, а к учениям подключатся дополнительные подразделения.

Ранее МО просило казахстанцев сохранять спокойствие. Это связано с тем, что с 7 по 30 сентября 2026 года на территории Алматинской и Жамбылской областей, а также области Жетысу будет проходить плановое передвижение военной техники и личного состава.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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