Корабли ВМС Казахстана вышли в Каспийское море

В казахстанском секторе Каспийского моря начались плановые учения Военно-морских сил Вооруженных сил. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны (МО) страны.

В ведомстве пояснили, что экипажам предстоит пройти всю акваторию казахстанского сектора, отработать действия в различных условиях обстановки и провести практические стрельбы.

Известно, учения пройдут в три этапа. Моряки отработают взаимодействие между кораблями, навигацию и связь, управление кораблем и применение вооружения. Отдельное внимание будет уделено действиям экипажей на значительном удалении от берега.

По словам заместителя главнокомандующего Военно-морскими силами по боевой подготовке капитана 1 ранга Армана Сатканова, в ходе учений особое внимание будет уделено дальнейшему совершенствованию практических навыков экипажей:

"Главное – чтобы каждый член экипажа четко знал свою задачу и в нужный момент действовал быстро и слаженно. Именно это мы сейчас проверяем в море".

В ходе сбора-похода экипажи выполнят практические стрельбы с применением корабельного вооружения и отработают совместные действия.

Задачи будут усложняться по мере прохождения этапов, а к учениям подключатся дополнительные подразделения.

Ранее МО просило казахстанцев сохранять спокойствие. Это связано с тем, что с 7 по 30 сентября 2026 года на территории Алматинской и Жамбылской областей, а также области Жетысу будет проходить плановое передвижение военной техники и личного состава.