Сильные дожди, град и шквал: погода на 13 сентября

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 13 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В воскресенье, по прогнозу "Казгидромета", на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами. В северных и северо-западных регионах ожидаются сильный дождь, град и шквал.

В западных регионах будет преимущественно без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, ночью и утром местами ожидается туман.

Высокая пожарная опасность прогнозируется в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, областях Абай и Жетысу, на востоке и юго-востоке Костанайской, северо-востоке и северо-западе Актюбинской, юге, севере, востоке и в центре Акмолинской, севере и юге Алматинской, севере и в центре Мангистауской областей.

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской областях, области Улытау, на западе Карагандинской, юге области Абай, севере, юге и востоке области Жетысу, западе, востоке и в центре Алматинской, юге и востоке Атырауской, северо-востоке Мангистауской областей.

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