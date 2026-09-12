Опубликовано штормовое предупреждение на 13 сентября

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 13 сентября 2026 года. В списке оказался весь Казахстан – Астана, Алматы, Шымкент и все 17 областей, сообщает Zakon.kz.

В Карагандинской области на западе и севере ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на севере и востоке – туман. Порывы ветра утром и днем 15-20 м/с, на севере временами до 23 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе – чрезвычайная. В Караганде днем порывы ветра 15-20 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау ночью и утром на западе и севере ожидаются дождь и гроза, на севере и востоке – туман. Порывы ветра 15-20 м/с, днем на севере временами до 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане порывы ветра 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы сохраняется высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау днем ожидаются кратковременный дождь и гроза, порывы ветра 15-20 м/с.

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В Алматинской области днем на юге ожидается небольшой дождь, в горных районах – кратковременный дождь и гроза. Порывы ветра на юге, востоке и в горах 15-20 м/с. В центре, на западе и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и юге – высокая. В Конаеве сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане временами ожидаются дождь и гроза, днем – шквал. Порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

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В Акмолинской области ночью на западе, севере и юге ожидаются дождь и гроза, на западе и севере – сильный дождь, град и шквал. Днем также пройдут дожди с грозами, на западе и севере – сильный дождь, град и шквал. Ночью и утром на западе, севере и юге – туман. Порывы ветра 15-20 м/с, на севере, юге и востоке временами 23-28 м/с. На юге, севере, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ожидается дождь, днем временами сильный дождь, гроза и шквал. Порывы ветра 15-20 м/с, днем временами до 23 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. На севере и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке – чрезвычайная. В Актау ночью и утром ожидается туман.

В Атырауской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. На востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай на западе и севере ожидаются дождь и гроза. Днем порывы ветра 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге – чрезвычайная. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области на западе, севере и востоке ожидаются дождь, гроза, град и шквал, на севере временами сильный дождь. Ночью и утром на западе и севере – туман. Порывы ветра 15-20 м/с, днем на севере и востоке временами до 23 м/с. На востоке и юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидаются дождь и гроза, ночью и утром – туман, днем порывы ветра 15-20 м/с.

В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области и Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области днем на севере и востоке ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. На северо-востоке и северо-западе сохраняется высокая пожарная опасность, по области – чрезвычайная.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на юге и востоке ожидается туман.

В Павлодарской области на западе, севере и востоке ожидаются небольшой дождь и гроза. Днем порывы ветра 15-20 м/с, на юге временами до 23 м/с. По области ожидается высокая пожарная опасность. В Павлодаре днем порывы ветра 15-20 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются дождь и гроза, также возможен туман. Порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области днем на севере и востоке ожидаются дождь и гроза, порывы ветра 15-20 м/с. По области ожидается высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске – высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере и юге ожидаются дождь, гроза и шквал. Днем – дождь, гроза, град и шквал, на западе и севере сильный дождь. Ночью и утром на западе и севере – туман. Порывы ветра 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ожидаются дождь и гроза, днем – град и шквал. Порывы ветра 15-20 м/с, днем 23-28 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу днем в горных районах ожидаются дождь и гроза. На востоке области порывы ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской области и Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 13 сентября.