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Общество

Осень уже в Астане, а Алматы и Шымкент пока не сдаются: синоптики о погоде на выходные

Алматы, осень в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 15:46 Фото: Zakon.kz
Жителям Алматы, Астаны и Шымкента синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о предстоящих погодных сюрпризах с 12 по 14 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 12 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Утром и днем порывы ветра могут достичь 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +20+22°С.
  • 13 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Днем временами ветер усилится до 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +19+21°С.
  • 14 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +16+18°С.

Алматы

  • 12 сентября: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +30+32°С.
  • 13-14 сентября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +29+31°С.

Шымкент

  • 12 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +28+30°С.
  • 13 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +29+31°С.
  • 14 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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