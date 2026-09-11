Осень уже в Астане, а Алматы и Шымкент пока не сдаются: синоптики о погоде на выходные

Фото: Zakon.kz

Жителям Алматы, Астаны и Шымкента синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о предстоящих погодных сюрпризах с 12 по 14 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Астана 12 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Утром и днем порывы ветра могут достичь 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +20+22°С.

13 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Днем временами ветер усилится до 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +19+21°С.

14 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +16+18°С. Алматы 12 сентября: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +30+32°С.

13-14 сентября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +29+31°С. Шымкент 12 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +28+30°С.

13 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +29+31°С.

14 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С. Материал по теме Дождливые и прохладные выходные: какой будет погода в Казахстане 12-14 сентября О том, грозит ли Казахстану аномальный Эль-Ниньо, можно узнать по этой ссылке.

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