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События

День семьи: как Казахстан укрепляет семейные ценности

Семья, родители, родитель, дети, ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 10:26 Фото: pexels
В рамках празднования Дня семьи в этом году по всей стране проведено свыше 1 000 мероприятий, объединивших порядка 12 тыс. казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Министерстве культуры и информации, во всех регионах прошли тематические акции, встречи, семинары и просветительские мероприятия, направленные на укрепление семейных и национальных ценностей, повышение родительской компетентности, поддержку здоровья детей и молодежи, а также профилактику семейно-бытового насилия.

"Укрепление института семьи является одним из приоритетных направлений государственной политики, находящихся под особым вниманием президента Касым-Жомарта Токаева. Особое значение в этом направлении имеет новая Конституция РК, в которой определено, что брак является добровольным и равноправным союзом мужчины и женщины, зарегистрированным государством в соответствии с законом".

В ведомстве напомнили, что в 2024 году принят закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. В соответствии с документом криминализировано бытовое насилие, усилена ответственность за все формы насилия в отношении детей.

В развитие законодательных норм разработан комплекс профилактических мер по предупреждению домашнего насилия, укреплению института семьи и повышению безопасности несовершеннолетних.

В целях усиления адресной помощи семьям трансформирована деятельность Центров поддержки семьи. Сегодня в стране действует 160 таких центров. В планах – довести их количество до 208, обеспечив работу в каждом районе и городе Казахстана.

С начала 2026 года в Центры поддержки семьи обратились более 50 тыс. граждан. Свыше 43 тыс. семей получили консультационную помощь, около 6 тыс. находятся на длительном сопровождении.

"Центры выступают важным звеном взаимодействия государства и общества, оказывая комплексную помощь семьям, способствуя профилактике социальных рисков и поддерживая граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации", – отметили в Минкульте.

Также разработан и принят План мероприятий по сохранению и укреплению института семьи и брака на 2025-2027 годы. Документ направлен на предупреждение разводов, повышение уровня осознанной подготовки к семейной жизни и развитие ответственного родительства.

Продолжает активно развиваться проект "Академия родителей", реализуемый при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан. Его основными задачами являются укрепление института семьи, повышение родительской компетентности и формирование культуры ответственного воспитания.

В 2026 году проект планирует охватить свыше 40 тыс. человек по всей стране. Среди участников – родители, педагоги и специалисты социальных служб.

В рамках реализации государственной семейной политики также последовательно внедряются меры по созданию благоприятных условий для совмещения трудовой деятельности и семейных обязанностей.

Так, Министерство культуры и информации совместно с Фондом ООН в области народонаселения реализует проект "Дружественное семье рабочее место", направленный на развитие семейно-ориентированной корпоративной культуры и поддержку работающих родителей.

В 2026 году запущена программа обучения представителей государственных органов и работодателей, ориентированная на внедрение семейно-дружественных практик в организациях.

"Системная реализация этих мер направлена на создание условий, в которых семья остается пространством взаимной поддержки и безопасности, а забота о ее благополучии становится общей ответственностью государства и общества", – заключили в ведомстве.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем семьи. По его словам, именно устои семьи формируют идентичность нации.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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