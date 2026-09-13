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Мир

Заброшенный дом детства Трампа отремонтировали и продали за внушительную сумму

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 13:12 Фото: flickr/White House
Дом в Нью-Йорке, где Дональд Трамп провел первые годы жизни, продали за 1,93 млн долларов. Еще недавно особняк стоял заброшенным, страдал от плесени и протечек, а внутри поселились бездомные кошки, сообщает Zakon.kz.

Особняк в стиле Тюдор находится в районе Ямайка Эстейтс в Квинсе. Его в 1940 году построил отец Трампа, застройщик Фред Трамп. Будущий президент США жил здесь примерно до четырех лет, после чего семья переехала.

В прошлом году девелопер Томми Лин приобрел дом с пятью спальнями и тремя ванными комнатами за 835 тыс. долларов. К тому моменту здание несколько лет пустовало и находилось в плохом состоянии: после прорыва трубы появились протечки и плесень, а внутри обосновались бездомные кошки.

Лин вложил еще около 500 тыс. долларов в восьмимесячную реконструкцию. В доме оборудовали современную кухню, уложили паркет "елочкой", а ванные комнаты оформили в стиле спа. После ремонта недвижимость удалось продать более чем вдвое дороже цены покупки – за 1,93 млн долларов. Имя нового владельца не раскрывается.

Дом и раньше привлекал покупателей благодаря связи с Трампом. В 2017 году, вскоре после его вступления в должность президента, особняк продали за 2,14 млн долларов компании Trump Birth Home LLC. Позже его сдавали через Airbnb, разместив внутри картонную фигуру Трампа в натуральную величину, экземпляры его книги "Искусство сделки" и другие связанные с ним предметы.

В 2019 году дом пытались продать за 2,9 млн долларов, однако покупателя тогда найти не удалось. Со временем здание пришло в упадок, пока его не приобрел и не восстановил Лин.

Ранее ЦРУ рассекретило предупреждения Белому дому перед терактами 11 сентября.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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