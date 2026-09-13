Опубликовано штормовое предупреждение на 14 сентября

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 14 сентября 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Алматы и областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Астане днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы сохраняется высокая пожарная опасность.

В центре, на западе и востоке Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и юге – высокая. В Конаеве сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе и севере Акмолинской области ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Ночью на севере области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, днем – 15-20 м/с, на севере и востоке временами до 25 м/с. На юге, севере, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау утром и днем временами ожидаются дождь и гроза. Порывы ветра 15-20 м/с, днем временами до 23 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере и востоке Атырауской области ожидается туман. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-западе Актюбинской области сохраняется высокая пожарная опасность, по области – чрезвычайная.

Ночью и утром на западе и севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром также ожидается туман.

В Карагандинской области утром и днем на западе, севере и востоке ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области – чрезвычайная. В Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь и гроза, на севере – сильный дождь. Ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Порывы ветра 15-20 м/с, на западе, севере и юге – 23-28 м/с. На юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ожидаются дождь и гроза, ночью и утром – туман. Порывы ветра 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

В области Улытау днем на севере и востоке ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере и востоке Костанайской области ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на западе и севере – туман. На западе, севере и востоке области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. На юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В области Абай днем на западе, севере и в центре ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, местами до 23 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге – чрезвычайная. В Семее днем ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Днем на западе, севере и востоке ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на северо-западе Мангистауской области ожидается туман. На севере и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке – чрезвычайная.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман. Днем в горных районах ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере и востоке Павлодарской области ожидаются небольшой дождь и гроза. На западе, севере и востоке ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, днем на юге временами до 23 м/с. По области ожидается высокая пожарная опасность. В Павлодаре утром и днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 14 сентября.