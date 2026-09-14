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События

160 млн тенге ущерба и конфискация земли на 221 млн: из Турции вернули топ-менеджера The Finiko

Задержание, арест, наручники, задержанная, арестованная, преступница, мошенница , фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 10:08 Фото: pxhere
Руководительницу структурного подразделения Finiko, находившуюся в международном розыске с 2022 года, вернули из Турции. Операцию провели сотрудники Департамента АФМ по Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили: согласно следствию, реальная предпринимательская или инвестиционная деятельность The Finiko не осуществлялась.

Выплаты ранее привлеченным участникам производились за счет денежных средств, поступавших от новых вкладчиков.

Такая схема создавала видимость доходности и обеспечивала дальнейшее привлечение денежных средств граждан.

"В результате противоправной деятельности подозреваемой в финансовую пирамиду привлечено свыше 160 млн тенге денежных средств вкладчиков", – отмечено в опубликованном релизе Агентства за 14 сентября 2026 года.

Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращен земельный участок подозреваемой стоимостью 221 млн тенге.

Также сказано, что ранее по уголовному делу трое фигурантов осуждены к лишению свободы до 6 лет с конфискацией имущества.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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