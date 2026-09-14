160 млн тенге ущерба и конфискация земли на 221 млн: из Турции вернули топ-менеджера The Finiko
В ведомстве уточнили: согласно следствию, реальная предпринимательская или инвестиционная деятельность The Finiko не осуществлялась.
Выплаты ранее привлеченным участникам производились за счет денежных средств, поступавших от новых вкладчиков.
Такая схема создавала видимость доходности и обеспечивала дальнейшее привлечение денежных средств граждан.
"В результате противоправной деятельности подозреваемой в финансовую пирамиду привлечено свыше 160 млн тенге денежных средств вкладчиков", – отмечено в опубликованном релизе Агентства за 14 сентября 2026 года.
Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращен земельный участок подозреваемой стоимостью 221 млн тенге.
Также сказано, что ранее по уголовному делу трое фигурантов осуждены к лишению свободы до 6 лет с конфискацией имущества.
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Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
В Казахстане компанию The Finiko официально признали финансовой пирамидой в июле 2021 года.
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28 августа 2026 года в Павлодаре был озвучен приговор по финансовой пирамиде "ХАС", жертвами которой стали более 500 человек, поверивших в обещание дохода в 70%.