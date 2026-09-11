Любите кофе вечером? Врач рассказал, когда стоит остановиться

Врач-диетолог Андрей Бобровский советует пить последнюю чашку кофе за 6-8 часов до сна. Так как его тонизирующий эффект может негативно повлиять на ночной отдых, сообщает Zakon.kz.

В интервью изданию "Абзац" он пояснил, что мнение о безопасности чашки напитка за пару часов до отбоя – это миф.

"Люди понимают, что на ночь пить вроде бы нельзя, и могут выпить в 18:00-19:00. Считается, что это не так поздно. А вот и нет. Дело в том, что период полувыведения кофеина в среднем составляет около пяти-шести часов, у кого-то чуть больше, у кого-то меньше. Получается, чашка кофе, выпитая в 16:00, к полуночи все еще может "работать". Поэтому в отношении кофеина нужно ставить жесткую отсечку – 6-8 часов до сна. А при высокой чувствительности к нему вообще не стоит пить кофе после обеда", – отметил Бобровский.

Врачи подчеркивает, что из-за действия напитка человек может позже засыпать, что в долгосрочной перспективе способно серьезно сказаться на здоровье.

Исследование еще 2013 года показало, что даже кофеин, употребленный за шесть часов до сна, значительно ухудшает его качество и сокращает продолжительность ночного отдыха более чем на час. Работа была опубликована в Journal of Clinical Sleep Medicine.

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