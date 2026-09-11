#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
450.79
524.13
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
450.79
524.13
5.31
Советы

Любите кофе вечером? Врач рассказал, когда стоит остановиться

кофе в стаканчиках, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 17:31 Фото: pexels
Врач-диетолог Андрей Бобровский советует пить последнюю чашку кофе за 6-8 часов до сна. Так как его тонизирующий эффект может негативно повлиять на ночной отдых, сообщает Zakon.kz.

В интервью изданию "Абзац" он пояснил, что мнение о безопасности чашки напитка за пару часов до отбоя – это миф.

"Люди понимают, что на ночь пить вроде бы нельзя, и могут выпить в 18:00-19:00. Считается, что это не так поздно. А вот и нет. Дело в том, что период полувыведения кофеина в среднем составляет около пяти-шести часов, у кого-то чуть больше, у кого-то меньше. Получается, чашка кофе, выпитая в 16:00, к полуночи все еще может "работать". Поэтому в отношении кофеина нужно ставить жесткую отсечку – 6-8 часов до сна. А при высокой чувствительности к нему вообще не стоит пить кофе после обеда", – отметил Бобровский.

Врачи подчеркивает, что из-за действия напитка человек может позже засыпать, что в долгосрочной перспективе способно серьезно сказаться на здоровье.

Исследование еще 2013 года показало, что даже кофеин, употребленный за шесть часов до сна, значительно ухудшает его качество и сокращает продолжительность ночного отдыха более чем на час. Работа была опубликована в Journal of Clinical Sleep Medicine.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее мы писали о том, что даже дорогостоящая домашняя кофемашина не гарантирует насыщенный и ароматный кофе. На вкус напитка влияют не только характеристики устройства, но и качество зерен и воды, настройки оборудования и регулярность его очистки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Кофе, врач, здоровье, советы
01:52, 26 октября 2025
Врач назвала время, после которого кофе пить нельзя
О вреде кофе по утрам рассказала диетолог
01:56, 10 октября 2023
О вреде кофе по утрам рассказала диетолог
Кому может навредить кофе, рассказала врач
00:06, 17 декабря 2024
Кому может навредить кофе, рассказала врач
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Илья Коновалов в составе &quot;Салавата Юлаева&quot;
18:33, Сегодня
"Салават Юлаев" расстался с вратарём Коноваловым после семи пропущенных шайб от "Барыса"
ФК &quot;Астана&quot; после победы в КПЛ
18:15, Сегодня
"Астана" сообщила о решении финансовых проблем перед матчем с "Ордабасы"
Волонтёры на Almaty Marathon-2026
18:10, Сегодня
15 лет вместе: волонтёры Almaty Marathon разных поколений о том, почему возвращаются на старты
Кори Гауфф рассказала, почему ей сложно понять эмоции Елены Рыбакиной на корте
17:46, Сегодня
Кори Гауфф рассказала, почему ей сложно понять эмоции Елены Рыбакиной на корте
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: