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События

В Алматы на важном участке проспекта аль-Фараби изменили схему движения

аль-Фараби в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 11:51 Фото: акимат Алматы
В Алматы на пр. аль-Фараби в районе ТРЦ Esentai Mall внесли изменения в схему организации дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта города 14 сентября 2026 года, решение принято для повышения пропускной способности участка, безопасности дорожного движения и исключения хаотичных перестроений транспорта.

"Ранее при выезде с территории торгового центра водители могли сразу перестраиваться в соседние полосы. На практике это приводило к большому количеству одновременных маневров: многие автомобили стремились занять крайнюю левую полосу, что создавало дополнительные конфликтные точки и влияло на пропускную способность проспекта", – отметили в управлении.

Теперь для упорядочивания движения в северном направлении на участке от ул. Ушкемпирова до р. Есентай внесены изменения в схему дорожного движения: нанесены сплошные линии, которые ограничивают возможность перестроения сразу после выезда с территории ТРЦ.

"Новая схема позволит сократить количество одновременных перестроений и конфликтных точек, более последовательно распределить транспортный поток по полосам и повысить пропускную способность данного участка", – уверены в управлении.

Водителей просят учитывать изменения в организации движения, соблюдать требования дорожных знаков и разметки, а также руководствоваться Правилами дорожного движения.

Летом на улице Саина в Алматы, на отрезке от ул. Рыскулова до ул. Толе би, ввели лимит скорости 60 км/ч и около торгового дома "Домиллион" полосы сделали уже, добавив дополнительную четвертую полосу.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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