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Общество

С 19 августа изменится схема автобусного маршрута, связывающего предгорные районы Алматы с Аль-Фараби

Скоростные автобусные линии, автобусная полоса, BRT, БРТ, автобус, автобусы, общественный транспорт, машина, машины, автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 16:01 Фото: Zakon.kz
В Алматы изменится схема движения автобусного маршрута №68. Он связывает предгорные районы мегаполиса с ключевыми точками у пр. Аль-Фараби, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 18 августа 2026 года, стало известно из Telegram-канала Транспортного холдинга Алматы:

"В связи с проведением работ по временному перекрытию участков проезжей части улицы Сыргабекова, улицы Восточной и улицы Жангир Хана на участке от дома №103 до улицы Таужиегы, 10, исключающему возможность проезда общественного транспорта, с 19 августа до завершения ремонтных работ будет изменена схема движения маршрута №68".

Измененная схема движения маршрута №68

  • В восточном направлении: улица Алматинская (запад) – улица Исиналиева (север) – проспект Аль-Фараби (восток) – конечный пункт ТРЦ "Esentai Mall".
  • В обратном направлении: конечный пункт ТРЦ "Esentai Mall" – проспект Аль-Фараби (восток) – разворот через парковку на улице Ушкемпирова (Ремизовка) (юг) – микрорайон Асқартау (Көктем) (восток) – разворот у санатория "Көктем" (запад) – улица Ушкемпирова (Ремизовка) (север) – разворот на запад через тоннель проспекта Аль-Фараби (запад) – разворот на развязке улицы Жарокова (юг) – улица Алматинская (восток) – далее по схеме.

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, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 16:01
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17 августа 2026 года стало известно, что в южной части Алматы изменят схемы движения сразу 12 автобусных маршрутов. Какие именно и почему – можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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