Автомойка попала под снос в Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы в микрорайоне Алгабас по ул. Ф. Онгарсыновой, 80/1, снесли незаконную автомойку, сообщает Zakon.kz.
По информации Управления градостроительного контроля, ранее в отношении собственника в рамках внеплановой проверки принимались административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений.
Однако предписание исполнено не было.
Затем материалы были направлены в Специализированный межрайонный суд (СМС) по административным правонарушениям (АП) Алматы.
В итоге постановлением суда собственник был признан виновным с принудительным сносом строения.
На сегодня, 14 сентября 2026 года, объект снесен собственником самостоятельно.
12 сентября мы рассказывали, что упрямый астанчанин возвел автомойку вопреки запретам и сильно об этом пожалел.
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