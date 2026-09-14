Автомойка попала под снос в Алматы

В Алматы в микрорайоне Алгабас по ул. Ф. Онгарсыновой, 80/1, снесли незаконную автомойку, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления градостроительного контроля, ранее в отношении собственника в рамках внеплановой проверки принимались административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений.

Однако предписание исполнено не было.

Затем материалы были направлены в Специализированный межрайонный суд (СМС) по административным правонарушениям (АП) Алматы.

В итоге постановлением суда собственник был признан виновным с принудительным сносом строения.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

На сегодня, 14 сентября 2026 года, объект снесен собственником самостоятельно.

12 сентября мы рассказывали, что упрямый астанчанин возвел автомойку вопреки запретам и сильно об этом пожалел.