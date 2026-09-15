В полиции отреагировали на выходку председателя маслихата в Карагандинской области

Председателя раймаслихата в Карагандинской области наказали за курение на рабочем месте, сообщает Zakon.kz.

Видео появилось в соцсетях 15 сентября 2026 года.

"Человек, очень похожий на председателя Осакаровского районного маслихата Карагандинской области Каната Келгеновича Саккулакова, курит прямо на рабочем месте во время совещания, тогда как простых граждан за курение в общественных местах сразу же привлекают к ответственности", – говорится в описании.

В полиции Карагандинской области отреагировали на видео.

"В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой во время онлайн-совещания, проводившемся посредством платформы Zoom, мужчина, находясь в служебном кабинете, употреблял электронную сигарету. По результатам проверки личность гражданина была установлена. Им оказался председатель маслихата Осакаровского района Карагандинской области. По данному факту он привлечен к административной ответственности с наложением штрафа", – сообщили в полиции.

Там подчеркивают, что должность, статус или общественное положение не освобождают от обязанности соблюдать требования законодательства.

В Астане ранее наказали крупным штрафом иностранца, который решил покурить в туалете самолета.