Какие документы подписали Казахстан и Южная Корея: список

Сегодня, 15 сентября 2026 года, в Сеуле представители Казахстана и Кореи подписали ряд документов, сообщает Zakon.kz.

Известно, что по итогам переговоров министры иностранных дел Казахстана и Кореи обменялись вербальными нотами о повышении уровня казахстанско-корейских отношений до Всеобъемлющего стратегического партнерства, ориентированного на будущее.

Кроме того, в присутствии глав государств члены официальных делегаций обменялись следующими межправительственными и межведомственными документами:

Рамочное соглашение между Министерством энергетики РК и Министерством торговли, промышленности и ресурсов Кореи о сотрудничестве в нефтяной сфере; Рамочный документ о сотрудничестве между Министерством науки и высшего образования РК и Министерством науки и информационно-коммуникационных технологий Кореи в области развития талантов в сфере науки и технологий; Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Казахстана и Министерством занятости и труда Кореи о направлении и приеме работников в рамках системы EPS; Меморандум о взаимопонимании между Агентством по атомной энергии РК и Министерством торговли, промышленности и ресурсов Кореи в области мирного использования атомной энергии; Меморандум о взаимопонимании между Агентством по атомной энергии РК и Министерством климата, энергетики и окружающей среды Кореи в области мирного использования атомной энергии; Меморандум о взаимопонимании между посольством РК в Корее и Министерством интеллектуальной собственности Кореи в области интеллектуальной собственности; Меморандум о сотрудничестве между Министерством промышленности и строительства РК и Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Кореи в сфере городского и инфраструктурного развития; Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта РК и Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Кореи о сотрудничестве в области развития передовой аэромобильности; Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики РК и Министерством климата, энергетики и окружающей среды Кореи; Меморандум о взаимопонимании между посольством РК в Корее и Лесной службой Республики Корея в области цифрового восстановления лесов и мер по борьбе с изменением климата; Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и информации РК и Министерством культуры, спорта и туризма Кореи о сотрудничестве в области культуры на 2026-2030 годы; Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и информации РК и Министерством по делам патриотов и ветеранов Республики Корея по всестороннему сотрудничеству в области сохранения и управления историческими объектами.

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В ночь на 14 сентября 2026 года Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Ли Чжэ Мёна прибыл с государственным визитом в Корею. Позднее глава РК наградил видных деятелей Кореи орденом "Достық" II степени. 15 сентября президент принял вице-председателя Hanwha Group Ким Дон Вона. Также стало известно, что Lotte построит отели в Алматы и Alatau City.

Далее президент Казахстана провел встречу с премьер-министром Республики Кореи. В начале встречи Касым-Жомарт Токаев поздравил Хан Сон Сук с недавним назначением на пост главы правительства Кореи и пожелал успехов на столь ответственном посту. В этот же день состоялось открытие казахско-корейского круглого стола. Позже Акорда показала торжественный прием Токаева в резиденции президента Кореи.