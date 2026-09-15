Отпуск превратился в ад: казахстанку не выпустили из страны из-за "мистической" ошибки в паспорте

Казахстанка оказалась в центре неприятного инцидента в аэропорту Алматы: ее не пропустили на международный рейс в Пхукет из-за того, что действующий паспорт в системе пограничников неожиданно оказался зарегистрирован как "утерянный", передает Zakon.kz.

О случившемся в соцсети Threads рассказала дочь пострадавшей. Семья из шести человек планировала отпуск на Пхукете и заранее прошла онлайн-регистрацию на рейс авиакомпании Air Astana. Однако на пограничном контроле маму автора поста ждал "сюрприз".

По словам турагента с семилетним стажем, в системе Пограничной службы документ числился как утраченный и недействительный, хотя физически находился на руках у женщины и действителен до 2030 года.

"Заявление об утере она не подавала, на замену паспорта не подавала, другого паспорта у нее нет. С этим паспортом она неоднократно выезжала за границу. В eGov и других доступных государственных, банковских сервисах ее документы отображаются. Но в системе на границе паспорт "утерян". Человека снимают с международного рейса. Мама остается в Алматы. Мы вынуждены улететь без нее. Сгорает билет Алматы – Пхукет. Долгожданный семейный отпуск начинается с того, что ребенок плачет, взрослые в шоке, а мы прямо в аэропорту пытаемся понять, как действующий паспорт, который никто никогда не терял, оказался в государственном реестре утраченным?" – поделилась автор публикации.

Семья экстренно решает вопрос с оформлением нового документа и покупкой повторного билета для матери, а также намерена выяснить, кто и когда внес некорректные сведения в базу данных.

Ситуацию корреспонденту Zakon.kz прокомментировали в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан". По их данным, сотрудники ЦОНа к ошибке непричастны.

"По имеющимся данным, в январе 2022 года гражданка обращалась в отдел по обслуживанию населения Улкен-Нарынского района филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Восточно-Казахстанской области в связи с утратой удостоверения личности. В соответствии с установленным порядком внесение и корректировка сведений об утрате документов, удостоверяющих личность, в информационных системах относятся к компетенции миграционной службы органов внутренних дел. Таким образом, сотрудники Госкорпорации не принимали документы у заявительницы для восстановления утраченного удостоверения личности и не вносили соответствующие сведения в информационные системы. Следовательно, они не могли допустить нарушения, описанные в публикации, при выполнении своих должностных обязанностей", – разъяснили 15 сентября 2026 года в пресс-службе.

Немного ранее жителям Казахстана рассказывали о том, что можно делать с государственным номером при продаже автомобиля.