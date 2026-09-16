Для казахстанцев появились отличные новости о полетах в Дубай

Крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana 16 сентября 2026 года выступила с хорошей новостью для пассажиров, планирующих полеты в известный город Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованному заявлению в Telegram-канале авиакомпании:

"Air Astana планирует возобновить регулярные рейсы Алматы-Дубай- Алматы с 1 октября 2026 года и Астана-Дубай-Астана – со 2 октября 2026 года".

Также отмечено, что частота полетов в октябре будет наращиваться постепенно.

Алматы-Дубай-Алматы – начиная с 4 рейсов с увеличением до 12 рейсов в неделю до конца месяца.

Астана-Дубай-Астана – начиная с 3 рейсов с увеличением до 10 рейсов в неделю до конца месяца.

"Авиакомпания следит за развитием событий в регионе и может скорректировать расписание полетов в зависимости от обстановки на Ближнем Востоке, а также проинформирует пассажиров в случае дополнительных изменений". Air Astana

В последний раз Air Astana сообщала о рейсах в Дубай 18 августа. Тогда авиакомпания заявила, что полеты будут отменены до 30 сентября 2026 года.