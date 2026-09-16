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События

Для казахстанцев появились отличные новости о полетах в Дубай

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы, таможня, таможенный контроль, зона таможенного контроля , фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 10:23 Фото: akorda.kz
Крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana 16 сентября 2026 года выступила с хорошей новостью для пассажиров, планирующих полеты в известный город Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованному заявлению в Telegram-канале авиакомпании:

"Air Astana планирует возобновить регулярные рейсы Алматы-Дубай- Алматы с 1 октября 2026 года и Астана-Дубай-Астана – со 2 октября 2026 года".

Также отмечено, что частота полетов в октябре будет наращиваться постепенно.

  • Алматы-Дубай-Алматы – начиная с 4 рейсов с увеличением до 12 рейсов в неделю до конца месяца.
  • Астана-Дубай-Астана – начиная с 3 рейсов с увеличением до 10 рейсов в неделю до конца месяца.
"Авиакомпания следит за развитием событий в регионе и может скорректировать расписание полетов в зависимости от обстановки на Ближнем Востоке, а также проинформирует пассажиров в случае дополнительных изменений".Air Astana

В последний раз Air Astana сообщала о рейсах в Дубай 18 августа. Тогда авиакомпания заявила, что полеты будут отменены до 30 сентября 2026 года.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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