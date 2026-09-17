Экс-банкир Жомарт Ертаев вышел на свободу, но с одним условием

16 сентября 2026 года в Сети появилась информация о том, что на свободу выходит осужденный на 9 лет бывший советник председателя правления АО "Bank RBK" Жомарт Ертаев, сообщает Zakon.kz.

Информацию подтвердили в Комитете уголовно-исполнительной системы.

"Данный осужденный освобожден в связи с полным отбытием назначенного судом наказания. Вместе с тем в соответствии с законодательством в отношении него будет осуществляться административный надзор сроком на 6 лет. Административный надзор предполагает установленный законом контроль со стороны органов внутренних дел за поведением лица после освобождения из мест лишения свободы", – прокомментировали в ведомстве.

Приговор экс-банкиру Жомарту Ертаеву вынесли в ноябре 2020 года в Алматы. Его признали виновным в хищении 144 млрд тенге, принадлежавших Bank RBK, и приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества в колонии средней безопасности. В марте 2021 года Ертаеву вынесли приговор по второму уголовному делу, приговорив к 9 годам лишения свободы, по совокупности общий срок составил 11 лет. Позже экс-банкиру снизили срок заключения до 9 лет. В сентябре 2025 года появилась информация о том, что Жомарт Ертаев освобожден по амнистии. Однако позже судебный акт отменили и он вернулся за решетку.