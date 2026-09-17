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События

В Алматы появился новый мурал

новый мурал в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 13:00 Фото: акимат Алматы
На Терренкуре в Алматы появился новый мурал, приуроченный ко Дню города и 15-летию Almaty Marathon, сообщает Zakon.kz.

Работу разместили в тоннеле под пр. аль-Фараби – одном из популярных маршрутов для пробежек, тренировок и активных прогулок.

В основу композиции легла тема движения и массового спорта.

"За 15 лет Almaty Marathon стал частью жизни Алматы. Нам хотелось оставить эту историю и в городском пространстве – через работу, которая передает энергию марафона и показывает, как спорт объединяет самых разных людей. Этот мурал – о движении, людях и городе, который все эти годы менялся вместе с Almaty Marathon", – отметила исполнительный директор корпоративного фонда "Смелость быть первым" – организатора Almaty Marathon Салтанат Казыбаева.
новый мурал в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 13:00

Фото: акимат Алматы

Следующий забег состоится 27 сентября при поддержке акимата города. В нем примут участие 16 тыс. человек из более чем 60 стран.

Жители Алматы между тем обсуждают новое яркое оформление набережной реки Есентай. Мнения разделились: кому-то нравится преображение пространства, а кто-то высказался критически.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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