На Терренкуре в Алматы появился новый мурал, приуроченный ко Дню города и 15-летию Almaty Marathon, сообщает Zakon.kz.

Работу разместили в тоннеле под пр. аль-Фараби – одном из популярных маршрутов для пробежек, тренировок и активных прогулок.

В основу композиции легла тема движения и массового спорта.

"За 15 лет Almaty Marathon стал частью жизни Алматы. Нам хотелось оставить эту историю и в городском пространстве – через работу, которая передает энергию марафона и показывает, как спорт объединяет самых разных людей. Этот мурал – о движении, людях и городе, который все эти годы менялся вместе с Almaty Marathon", – отметила исполнительный директор корпоративного фонда "Смелость быть первым" – организатора Almaty Marathon Салтанат Казыбаева.

Фото: акимат Алматы

Следующий забег состоится 27 сентября при поддержке акимата города. В нем примут участие 16 тыс. человек из более чем 60 стран.

Жители Алматы между тем обсуждают новое яркое оформление набережной реки Есентай. Мнения разделились: кому-то нравится преображение пространства, а кто-то высказался критически.