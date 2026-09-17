Токаев направил телеграмму премьер-министру Индии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 17 сентября 2026 года направил поздравительную телеграмму премьер-министру Индии Нарендре Моди по случаю дня его рождения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в своем послании президент Казахстана отметил, что под сильным и мудрым руководством Нарендры Моди Индия укрепляет свои позиции в качестве одного из глобальных лидеров по экономическому росту, устойчивому развитию и научно-техническому потенциалу.

Касым-Жомарт Токаев также поблагодарил главу правительства Индии за теплое гостеприимство и радушие, оказанное в ходе его визита в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС.

"Отметив успешные итоги двусторонней встречи с Нарендрой Моди, глава государства пригласил его посетить Казахстан с государственным визитом", – сообщили в Акорде.

Касым-Жомарт Токаев пожелал премьер-министру успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Индии – благополучия и процветания.

12 сентября 2026 года Касым-Жомарт Токаев прилетел в Нью-Дели для участия в XVIII саммите БРИКС. На полях саммита он провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.