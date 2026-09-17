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События

Токаев направил телеграмму премьер-министру Индии

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 16:56 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 17 сентября 2026 года направил поздравительную телеграмму премьер-министру Индии Нарендре Моди по случаю дня его рождения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в своем послании президент Казахстана отметил, что под сильным и мудрым руководством Нарендры Моди Индия укрепляет свои позиции в качестве одного из глобальных лидеров по экономическому росту, устойчивому развитию и научно-техническому потенциалу.

Касым-Жомарт Токаев также поблагодарил главу правительства Индии за теплое гостеприимство и радушие, оказанное в ходе его визита в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС.

"Отметив успешные итоги двусторонней встречи с Нарендрой Моди, глава государства пригласил его посетить Казахстан с государственным визитом", – сообщили в Акорде.

Касым-Жомарт Токаев пожелал премьер-министру успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Индии – благополучия и процветания.

12 сентября 2026 года Касым-Жомарт Токаев прилетел в Нью-Дели для участия в XVIII саммите БРИКС. На полях саммита он провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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