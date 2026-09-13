Токаев провел встречу с Моди – что обсуждалось

Касым-Жомарт Токаев на полях саммита "БРИКС плюс" провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает Zakon.kz.

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с успешным проведением саммита БРИКС, отметив безупречную организацию масштабного международного мероприятия.

Касым-Жомарт Токаев отметил ведущие позиции Индии в мировой экономике, ее выдающиеся достижения в научно-технической сфере, а также высокий авторитет на мировой арене.

"Под вашим мудрым и сильным руководством страна уверенно движется по пути прогресса и устойчивого развития", – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что казахско-индийские отношения динамично развиваются по широкому спектру направлений.

"Сегодня порядка 600 компаний с индийским капиталом успешно работают в Казахстане. В прошлом году нашу страну посетили около 150 тысяч граждан Индии. В Казахстане обучается значительное число индийских студентов. Мы также плодотворно взаимодействуем в рамках международных организаций", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Нарендра Моди поблагодарил главу нашего государства за участие в саммите БРИКС, отметив воодушевляющее и наполненное актуальными инициативами выступление президента Казахстана. Премьер-министр Индии подчеркнул, что придает особое значение дружественным и доверительным отношениям с Казахстаном.

Нарендра Моди поблагодарил главу нашего государства за участие в саммите БРИКС, отметив воодушевляющее и наполненное актуальными инициативами выступление Президента Казахстана

Премьер-министр Индии подчеркнул, что придает особое значение дружественным и доверительным отношениям с Казахстаном.

Собеседники обсудили ряд конкретных вопросов двусторонней повестки, включая сотрудничество в сферах энергетики, цифровизации, образования и туризма.

По словам Нарендры Моди, Казахстан и Индия обладают значительным потенциалом в сфере высоких технологий и креативных индустрий. В этой связи весьма перспективным представляется взаимодействие между технологическими экосистемами Астаны (Astana Hub) и Хайдарабада (Cyberabad).

Премьер-министр Индии пригласил представителей Казахстана, особенно молодежь, принять участие в саммите креативных индустрий WAVES, который состоится в Мумбае в следующем году.

В ходе встречи лидеры также рассмотрели возможности развития сотрудничества между Индией и Евразийским экономическим союзом.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан в качестве председателя ЕАЭС приветствует переговорный процесс по созданию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией и готов содействовать его продвижению.

Глава государства пригласил премьер-министра Индии посетить Казахстан с государственным визитом.

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Ранее Токаев выступил на саммите "БРИКС плюс". Президент отметил необходимость диалога между ядерными державами.