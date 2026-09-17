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События

"Я устал": плачущий школьник из Петропавловска рассказал о жестокой травле

Школьные принадлежности, канцелярские товары, канцтовары, школа, учебники, ученики, школьники , фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 20:54 Фото: Zakon.kz
Видео с плачущим ребенком, страдающим от травли в школе, разлетелось по казахстанским соцсетям. На кадрах мальчик со слезами на глазах признается отцу, что больше не может терпеть насмешки сверстников, сообщает Zakon.kz.

Шокирующий ролик сняли в Петропавловске. Отец записал диалог с сыном, на котором ребенок в истерике рассказывал о причинах своих слез.

На вопрос мужчины о том, от чего именно он устал, школьник назвал имена двух своих одноклассников.

"Из-за того, что они всегда надо мной смеются. Издеваются. Смешками. Пап, они надо мной смеются из-за того, что я жирный. И они надо мной издеваются. Я от этого всего уже устал", – со слезами делится мальчик на видео.

Авторы публикации утверждают, что конфликт длится далеко не первый день. По словам родителей ученика средней школы №10, двое школьников регулярно издеваются над их сыном уже четвертый год подряд.

При этом все обращения в администрацию учебного заведения, как заявили близкие мальчика, остаются безрезультатными, а руководство школы якобы замалчивает факт буллинга.

На историю с травлей ребенка уже отреагировали в правоохранительных органах региона.

"По обращению родителей школьника из Петропавловска полиция продолжает проверку. Сотрудники ювенальной полиции совместно с администрацией школы устанавливают обстоятельства ситуации и опрашивают ее участников. К работе привлечены все заинтересованные государственные органы", – сообщили 17 сентября 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП СКО.

В ведомстве подчеркнули, что окончательные выводы будут сделаны по завершении всех проверочных мероприятий. Ситуация находится на личном контроле руководства департамента полиции.

Между тем на востоке Казахстана школьника подозревают в убийстве женщины.

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Канат Болысбек
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