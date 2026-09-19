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События

Бережное отношение к окружающей среде является неотъемлемой частью образа жизни нашей нации – Токаев

Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 14:58 Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев выступил с речью на субботнике, где отметил важность акции "Таза Қазақстан", сообщает Zakon.kz.

Как отметил президент, высадка деревьев – это очень важное и полезное для нашего общества и страны дело.

"Выражаю всем искреннюю благодарность за неизменную поддержку политики государства. Для меня молодые люди, которые содействуют таким благородным начинаниям, являются истинными патриотами. Действительно, настоящая любовь к Родине и родному краю всегда начинается с малого – с заботы о собственном доме, селе и городе. Неслучайно народная пословица гласит: "Бір тал кессең, он тал ек" ("Если срубишь одно дерево, посади десять"). Забота о природе, бережное отношение к окружающей среде – эти высокие качества являются неотъемлемой частью образа жизни нашей нации".

Их, как отметил президент, в качестве бесценного наследия и доброго завета оставили нам наши предки.


"Эти принципы поведения получили признание и были зафиксированы в нашей Новой Конституции. В этом и заключается особое общественное и историческое значение реализуемого всеми нами общенационального проекта "Таза Қазақстан". Нам предстоит сформировать в обществе высокую экологическую культуру. Хочу еще раз повторить: это крайне важная задача, обозначенная в Конституции. "Таза Қазақстан" – это залог нашего светлого будущего. Это не просто лозунг, это магистральный путь к светлому будущему нашего государства. Понятия цивилизации, созидания и прогресса абсолютно несовместимы с грязью и бескультурьем. Это очевидно. В конечном счете, вся наша созидательная работа ведется во имя подрастающего поколения".

Ранее Токаев поручил усилить борьбу с граффити в Астане.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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