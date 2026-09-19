7 миллионов граждан приняли участие в акции "Таза Қазақстан" – президент

19 сентября 2026 года Касым-Жомарт Токаев выступил с речью на субботнике. Он отметил, что каждый гражданин нашей страны должен и сегодня, и в будущем жить в комфорте и чистоте в "Таза Қазақстан", сообщает Zakon.kz.

Однако такая благоприятная обстановка не возникает сама по себе – ее формирование напрямую зависит от мировоззрения и поведения граждан, отметил президент.

"Только так мы сможем укрепить международный авторитет нашего народа и всей страны, обеспечить рост инвестиционной привлекательности.

В своих выступлениях я неизменно призываю рассматривать понятие чистоты в широком смысле. Если у человека искренние помыслы и благие намерения, то и его поступки будут достойными. Чистота начинается, прежде всего, с каждого из нас.

В лице таких молодых людей, как вы, я вижу подлинный пример ответственных граждан с чистыми сердцами. Если рассматривать значение слова "чистота" в более широком смысле, то грязь никогда не возьмет верх над чистотой, чистота обязательно победит. Это непреложный закон жизни.

Цель проекта "Таза Қазақстан" – благоустроить наше государство, укрепить единство и солидарность, объединив народ вокруг общей цели", – сказал Токаев.

Глава государства сообщил, что сегодня масштабными акциями охвачены все регионы. С начала года по всей стране проведено более 600 различных экологических мероприятий.

"В этой важной деятельности приняли участие 7 миллионов граждан, очищено более 130 тысяч гектаров земли, посажено 1,3 млн деревьев. Достигнуты неплохие результаты, действительно, проводится большая работа. Все это – проявление чистых намерений, истинной сопричастности и, самое главное, усердного труда наших соотечественников во благо Родины.

В этой связи хочу поблагодарить всех, кто активно поддержал общенациональную акцию "Таза Қазақстан".

Такие по-настоящему патриотичные граждане достойны признания со стороны государства. Они непременно будут отмечены высокими наградами в преддверии юбилея Независимости", – сказал Токаев.

""Таза Қазақстан" – не просто общенациональная инициатива, это осознанный выбор нашего народа.

"Таза Қазақстан" по праву можно назвать уникальным проектом, способствовавшим прогрессивным изменениям в общественном сознании и национальной идентичности.

Благодаря этой акции в обществе формируются совершенно новые качества и ценности.

Но мы не можем сидеть сложа руки и довольствоваться достигнутым. Если мы хотим стать прогрессивной страной, мы должны двигаться только вперед.

Перед нами стоит еще немало важных целей и задач. Мы должны вывести акцию "Таза Қазақстан" на качественно новый уровень.

Считаю необходимым разработать национальный стандарт чистоты. Это требование времени", – заключил президент.

Также президент отметил, что бережное отношение к окружающей среде является неотъемлемой частью образа жизни нашей нации.