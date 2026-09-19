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События

Системная политика в рамках общенационального проекта "Таза Қазақстан" приносит свои ощутимые плоды – Токаев

Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 15:36 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что системная работа в рамках общенационального проекта "Таза Қазақстан" уже дает ощутимые результаты и способствует изменениям в общественном сознании, сообщает Zakon.kz.

"В целом, системная политика в рамках общенационального проекта "Таза Қазақстан" приносит свои ощутимые плоды. Вы, наверное, эти плоды ощущаете.

Это не долговременная акция или кампания, хотя ничего плохого в этом нет, это даже хорошо, речь нужно вести о качественном повороте в нашем самосознании в сторону цивилизационных стандартов.

И это наш осознанный выбор, по-другому уже нельзя", – сказал президент.

Токаев отметил, что государство никогда не откажется от собственных социальных обязательств, потому что сама эта миссия четко и недвусмысленно прописана в Конституции.

"В ее текст отдельным положением записана такая государственная обязанность, как предоставление гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Пожалуйста, оторвитесь от просмотра ТикТока и поинтересуйтесь, в какой другой конституции содержится такая обязанность государства?

А ведь именно в Казахстане предоставляется медицинская помощь, оплачиваемая из бюджета, каждому гражданину нашего государства, причем не только нашим гражданам, но и прибывающим из-за рубежа қандасам и даже определенным категориям иностранных граждан, постоянно проживающим на территории нашей страны.

И это не выдача ходовых лекарств вроде аспирина, а приемы участковых врачей, так называемые базовые осмотры, постановка диагнозов, экстренная помощь при угрожающих состоянию здоровья обстоятельствах, лечение социально значимых заболеваний, включая диабет, онкологию, туберкулез и другие, с раздачей медикаментов больным, обеспечение скорой помощью и даже санитарной авиацией (недавно вывезли из Италии одного ученого – тяжело больного пациента)".

И этот список бесплатных медицинских услуг можно продолжить, чем пользуется довольно большое количество наших граждан, "число которых после летних отпусков почему-то сильно увеличивается осенью, зимой, и с переходом на весну и до следующих отпусков".

"Кстати я должен упомянуть и Фонд "Қазақстан Халқына". Этот Фонд был создан по моей инициативе, и он тоже очень много помогает, особенно больным детям.

Активно пользуются льготами, по данным докторов, так называемые "ветераны" катастроф, войн и конфликтов прошлого столетия.

Это все события давно минувших дней, но ветераны странным образом молодеют", – сказал президент.

По мнению главы государства, это свидетельствует об очевидных злоупотреблениях в социальной сфере.

"Особенно в процессе присвоения инвалидности разной степени.

В Казахстане в один период число инвалидов превысило 800 тысяч при населении 20 миллионов, но в мирных условиях этому невозможно поверить, или, говоря словами классика Чехова: "Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда".

Хотел бы напомнить, что именно в Казахстане роженицы получили право уходить в декретный отпуск на три года с выплатой льгот и сохранением на этот срок финансового пакета и, главное, рабочего места. Государство обязано трудоустроить молодых матерей, как минимум, на прежнее место работы.

В целом ряде стран, традиционно занимающих верхние строчки во всех международных рейтингах, таких социальных льгот в принципе не существует и быть не может.

Там молодые мамы уже через полмесяца мчатся на работу, чтобы не потерять ее. И о гарантированном объеме бесплатной помощи не слышали и не верят в возможности таких социальных льгот.

А мы об этом не говорим вслух. И почему-то в международных рейтингах традиционно занимаем 30-е, 40-е, 50-е места или даже ниже. Никто не знает о том, что у нас реально делается для всех граждан", – заключил президент.

Ранее президент отметил, что иностранцы восхищаются чистотой и опрятностью наших городов.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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