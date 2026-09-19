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События

Иностранцы восхищаются чистотой и опрятностью наших городов – Токаев

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 15:27 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев заявил, что иностранные гости и туристы все чаще отмечают чистоту и ухоженность казахстанских городов. По его словам, это формирует привлекательный образ страны за рубежом, сообщает Zakon.kz.

"Бережное отношение к природе, принципы взаимного уважения, соблюдение всех предписанных норм и правил должны стать неотъемлемой частью поведения и даже менталитета соотечественников. Тем более это уже конституционная обязанность.

Чистота, порядок, уют повсеместно в мире рассматриваются как показатель бытовой культуры и цивилизованности нации, ее нравственного самочувствия. Это уже аксиома.

Недавно Астану и Алматы посетила группа влиятельных американских конгрессменов. Они с восторгом высказались о чистоте, опрятности улиц наших основных городов, дали высокую оценку уровню и качеству муниципального управления.

В социальных сетях участились ролики зарубежных гостей и туристов, которые восхищаются ухоженностью наших крупных городов.

Благоустроенные общественные территории, безопасность, комфорт формируют привлекательный образ Казахстана за рубежом.

Это, конечно, хорошо, но мы обязаны работать не на имидж, а на улучшение социального самочувствия наших граждан. Это главная цель.

С достижениями внутри Казахстана укрепляется их подлинный патриотизм, гордость за свою страну и желание сделать нечто полезное для укрепления мощи нашего государства", – сказал президент.

Он также отметил, что Казахстан встал на путь развития цифровизации и искусственного интеллекта.

"Мы уверенно встали на путь развития цифровизации и искусственного интеллекта. Успехи налицо, вы их видите и пользуетесь этими достижениями в повседневной жизни.

Как я уже отметил, практическое значение имеет опыт столичного Центра урбанистики, который успешно внедряет современные подходы к развитию городского пространства.

В Центре разрабатываются модели и дизайн-код, формирующие единый архитектурный стиль столицы. Заимствуется, конечно же, и зарубежный опыт. Это нужно делать.

Следует без задержки активизировать работу подобных центров во всех регионах. Они должны формировать целостный и гармоничный облик наших городов.

При этом Правительству и акимам предстоит обратить самое пристальное внимание на качество внутригородских и "страновых" дорог, то есть тех дорог, которые за пределами больших и малых городов.

Это наша "ахиллесова пята", это надо признать. Эту проблему никто не смог решить (что само по себе позорно) или попросту не захотел, а это уже саботаж. Примем меры по всей строгости закона".

Столичный Центр урбанистики успешно внедряет современные подходы к развитию городского пространства, заявил ранее Токаев.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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