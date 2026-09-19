Иностранцы восхищаются чистотой и опрятностью наших городов – Токаев
"Бережное отношение к природе, принципы взаимного уважения, соблюдение всех предписанных норм и правил должны стать неотъемлемой частью поведения и даже менталитета соотечественников. Тем более это уже конституционная обязанность.
Чистота, порядок, уют повсеместно в мире рассматриваются как показатель бытовой культуры и цивилизованности нации, ее нравственного самочувствия. Это уже аксиома.
Недавно Астану и Алматы посетила группа влиятельных американских конгрессменов. Они с восторгом высказались о чистоте, опрятности улиц наших основных городов, дали высокую оценку уровню и качеству муниципального управления.
В социальных сетях участились ролики зарубежных гостей и туристов, которые восхищаются ухоженностью наших крупных городов.
Благоустроенные общественные территории, безопасность, комфорт формируют привлекательный образ Казахстана за рубежом.
Это, конечно, хорошо, но мы обязаны работать не на имидж, а на улучшение социального самочувствия наших граждан. Это главная цель.
С достижениями внутри Казахстана укрепляется их подлинный патриотизм, гордость за свою страну и желание сделать нечто полезное для укрепления мощи нашего государства", – сказал президент.
Он также отметил, что Казахстан встал на путь развития цифровизации и искусственного интеллекта.
"Мы уверенно встали на путь развития цифровизации и искусственного интеллекта. Успехи налицо, вы их видите и пользуетесь этими достижениями в повседневной жизни.
Как я уже отметил, практическое значение имеет опыт столичного Центра урбанистики, который успешно внедряет современные подходы к развитию городского пространства.
В Центре разрабатываются модели и дизайн-код, формирующие единый архитектурный стиль столицы. Заимствуется, конечно же, и зарубежный опыт. Это нужно делать.
Следует без задержки активизировать работу подобных центров во всех регионах. Они должны формировать целостный и гармоничный облик наших городов.
При этом Правительству и акимам предстоит обратить самое пристальное внимание на качество внутригородских и "страновых" дорог, то есть тех дорог, которые за пределами больших и малых городов.
Это наша "ахиллесова пята", это надо признать. Эту проблему никто не смог решить (что само по себе позорно) или попросту не захотел, а это уже саботаж. Примем меры по всей строгости закона".
Столичный Центр урбанистики успешно внедряет современные подходы к развитию городского пространства, заявил ранее Токаев.