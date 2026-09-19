Наглость контрабандистов и хитрый тайник "поразили" всю карагандинскую колонию

Два мобильных телефона пытались провезти на территорию колонии в Карагандинской области. Причем тайник устроили прямо в колесе автомобиля, передает Zakon.kz.

Как сообщает 19 сентября 2026 года телеканал "Астана ТВ", план не сработал – сотрудники учреждения заметили запрещенный груз во время проверки машины. На станции технического обслуживания при учреждении №29 автомобиль остановили для досмотра. И именно здесь обычная проверка раскрыла тайник.

Два мобильных телефона обнаружили в заднем колесе машины. Судя по способу сокрытия, рассчитывали, что такой "багаж" останется незамеченным.

Но сотрудники контрольно-пропускного пункта проверили транспорт тщательно и нашли телефоны.

"По данному факту для проведения дальнейших процессуальных мероприятий на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа. Проводится расследование". Армия Назарбек, Начальник отдела режима надзора и охраны ДУИС по Карагандинской области и области Улытау

В ДУИС по Карагандинской области и области Улытау отмечают, контроль на режимных объектах продолжается. Нередко в различных предметах и продуктах, которые передают осужденным в колонию, находят наркотические средства.

Ранее "запрещенка", которую пытались пронести на территорию колонии в ВКО, удивила даже сотрудников ДУИС.