Гайдар Касенов и Достанбек Есжанов освобождены от занимаемых должностей

В Акмолинской области сразу два акима лишились своих должностей. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Марат Ахметжанов, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня стало известно из сайта областного акимата.

"Распоряжением акима Акмолинской области Ахметжанова М. М. от 21 сентября 2026 года освобождены от занимаемых должностей аким города Степногорска Касенов Гайдар Кабдуллаевич и аким Аршалынского района Есжанов Достанбек Берикович", – говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.

Почему два акима лишились должностей, не уточняется.

Гайдар Касенов родился 20 июня 1976 года в Акмолинской области. Окончил Аграрный университет им. С. Сейфуллина (1998, специальность "инженер-механик"), Евразийский Национальный университет им. Л. Гумилева (2002, специальность "экономист-менеджер"), Международную академию бизнеса Алматы (2012, специальность "магистр делового администрирования"), Челябинский государственный агроинженерный университет (2004, аспирантура).

Трудовую деятельность начал главным специалистом отдела экономики и рыночных отношений аппарата акима района "Алматы" (1998-1999). Затем занимал такие должности, как специалист ОАО "Астана-финанс", менеджер проекта "Астана-Сити" г. Астаны (1999-2001), начальник отдела сбыта ОАО "АстанаГазСервис" (Астана, 2001-2002), директор ТОО "Центральное газоснабжение" (Астана, 2002-2004).

Также был заместителем акима района "Алматы" Астаны (2006-2007), акимом района "Алматы" Астаны (2007-2008), вице-президентом по корпоративному развитию АО "Қазтеміртранс", членом правления АО "НК "КТЖ" (2008-2015), первым зампредседателя Алматинского районного филиала партии "Нұр Отан" Астаны, руководителем депутатской фракции партии "Нұр Отан" в маслихате Астаны (2015-10.2019), акимом Шортандинского района Акмолинской области (10.2019-08.2021), акимом города Косшы Акмолинской области (23.08.2021-11.2024).

Аким Степногорска Гайдар Касенов был назначен в ноябре 2024 года.

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Достанбек Есжанов родился 17 марта 1982 года в городе Есиль Есильского района Акмолинской области. Окончил в 2005 году университет "Туран" по специальности "юриспруденция".

Трудовую деятельность начал главным специалистом отдела организационно-кадровой работы аппарата акима Есильского района Акмолинской области (Есиль, 2006-2009). Затем работал руководителем отдела организационно-кадровой работы аппарата акима Есильского района (2009-2012), руководителем аппарата акима Есильского района (2012-2016).

Также занимал такие должности, как замакима Есильского района (2016-2018), руководитель отдела организационно-инспекторской работы аппарата акима Акмолинской области (2018-2019), замакима Бурабайского района (2019-12.10.2020), аким района Биржан сал (12.10.2020-12.2024).

Должность акима Аршалынского района Акмолинской области Достанбек Есжанов занимал с декабря 2024 года.

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