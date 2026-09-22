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События

Глава государства принял генсека МОРЯ Наталью Бочарову

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 16:44 Фото: akorda.kz
В Акорде состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с генеральным секретарем Международной организации по русскому языку Натальей Бочаровой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда 22 сентября 2026 года, глава государства подчеркнул принципиальную важность становления организации как современной, авторитетной и эффективно функционирующей структуры, ориентированной на укрепление гуманитарных связей.

"В ходе беседы были обсуждены перспективы сотрудничества в сферах образования, науки и культуры. По словам президента, при реализации совместных проектов важно обеспечить сбалансированный учет интересов всех государств-участников. Как считает Касым-Жомарт Токаев, язык должен объединять людей, служить взаимопониманию, а не становиться предметом политизации", – говорится в сообщении.
президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 16:44

Фото: akorda.kz

В свою очередь Наталья Бочарова выразила благодарность главе государства за поддержку деятельности организации, а также проинформировала о планах по ее дальнейшему развитию.

Ранее стало известно, что глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю дня его рождения.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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