Глава государства принял генсека МОРЯ Наталью Бочарову

В Акорде состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с генеральным секретарем Международной организации по русскому языку Натальей Бочаровой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда 22 сентября 2026 года, глава государства подчеркнул принципиальную важность становления организации как современной, авторитетной и эффективно функционирующей структуры, ориентированной на укрепление гуманитарных связей.

"В ходе беседы были обсуждены перспективы сотрудничества в сферах образования, науки и культуры. По словам президента, при реализации совместных проектов важно обеспечить сбалансированный учет интересов всех государств-участников. Как считает Касым-Жомарт Токаев, язык должен объединять людей, служить взаимопониманию, а не становиться предметом политизации", – говорится в сообщении.

В свою очередь Наталья Бочарова выразила благодарность главе государства за поддержку деятельности организации, а также проинформировала о планах по ее дальнейшему развитию.

Ранее стало известно, что глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю дня его рождения.