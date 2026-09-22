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События

Павлодарская область поддержала новую армейскую традицию "Сарбаз жолы"

армейская традиция, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 21:21 Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области
На площади Государственных символов г. Павлодара состоялась торжественная отправка молодого пополнения в ряды Национальной гвардии МВД РК. Проводить и напутствовать новобранцев в армию прибыл заместитель министра обороны генерал-майор Аскар Мустабеков, сообщает Zakon.kz.

Павлодарская область – третий регион, поддержавший традицию Министерства обороны "Сарбаз жолы", реализуемую в рамках проекта "Адал азамат – Сарбаз – Отан қорғаушы".

В мероприятии приняли участие аким Павлодарской области Асаин Байханов, заместитель министра обороны генерал-майор Аскар Мустабеков, представители Департамента по делам обороны, курсанты военно-технической школы, ветераны Вооруженных сил, родные и близкие призывников.

С напутственным словом к молодежи обратился глава региона Асаин Байханов. Отметив важность воинской службы в становлении личности, воспитании ответственности, дисциплины и гражданственности, он пожелал призывникам с честью выполнять воинский долг.

армейская традиция, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 21:21

Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

Поддержка традиции "Сарбаз жолы" получила практическое воплощение. Аким Павлодарской области Асаин Байханов вручил ключи от служебного автомобиля Управлению по делам обороны города Павлодара. Новый автомобиль станет хорошим подспорьем в повседневной работе управления, реализации задач в сфере военно-патриотического воспитания и призыва молодежи на воинскую службу.

В свою очередь, заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Аскар Мустабеков поблагодарил акима области за содействие в реализации проекта "Сарбаз жолы". По словам замминистра, важным направлением взаимодействия с акиматом области является содействие в трудоустройстве молодых людей, завершивших воинскую службу, на крупных предприятиях региона.

армейская традиция, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 21:21

Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

Он также проинформировал общественность о том, что в армии создаются необходимые условия для военнослужащих. Особое внимание уделяется вопросам бытового обеспечения, питания, медицинского обслуживания, безопасности и поддержания связи с родителями.

армейская традиция, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 21:21

Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

"Павлодар – это край трудолюбивых и целеустремленных людей. Стремитесь и вы стать образованными, дисциплинированными, сильными и полезными для своей страны гражданами. В этом смысле армия станет для вас школой жизни, дисциплины и ответственности", – подчеркнул заместитель министра обороны, обращаясь к новобранцам.

Добрые слова в их адрес высказали ветераны, представители общественности и родители, пожелавшие призывникам благополучного возвращения.

армейская традиция, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 21:21

Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

Мероприятие стало важным примером совместной работы государства, общества и семьи в воспитании молодого поколения, а также наглядно продемонстрировало значимость формирования у молодежи чувства ответственности перед своей страной.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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