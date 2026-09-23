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События

"Как сосудистая система": редчайшую молнию сняли над горами Алматы

молнии, деревья, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 09:33 Фото: pexels
Известный фотограф Дмитрий Доценко смог снова удивить многочисленную аудиторию. 22 сентября 2026 года он показал огромный разряд молнии через все небо над алматинскими горами, сообщает Zakon.kz.

Доценко подчеркивает, что в этом сезоне грозовых дней выдалось не так много, но несколько интересных кадров все же удалось поймать.

На панораме, опубликованной в Instagram, можно увидеть огромный разряд, который прорезал хмурое небо, ударил в вершину и красиво, даже как-то мистически, подсветил горы.

"Зрелище было великолепное! Я очень обрадовался, когда понял, что успел зафиксировать этот момент на фотоаппарат".Дмитрий Доценко

Далее специалист рассказал, как можно примерно определить расстояние до молнии.

"После вспышки затвор закрылся, и я начал считать секунды: 1, 2, 3… на 15-й секунде услышал низкий раскат грома. А это значит, можно примерно определить расстояние до молнии. Звук распространяется со скоростью около 340 м/с – за 15 секунд он проходит примерно 5 километров. Это старый проверенный способ оценить, насколько далеко от тебя гроза".Дмитрий Доценко

Подписчики Доценко отметили, что его работы не перестают восхищать.

  • Я каждый раз смотрю и думаю: "Круче уже не может быть". Но это не про вас!
  • Очень красиво и страшно одновременно. В грозу предпочитаю сидеть дома и пить горячий чай. Спасибо, что для нас красоту снимаете.
  • Кадр завораживает.
  • Это как сосудистая система человека: вены, капилляры.
  • Как вам удается заснять такие редкие кадры. Вы волшебник, который знает когда и в каком месте надо появиться.

Один из пользователей Казнета поинтересовался, когда это было снято.

"Этим летом поймал, в июне. На горах еще видны остатки снега в ложбинках", – уточнил Доценко.

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Впрочем, 23 сентября 2026 года жители востока, юго-востока и центральных регионов Казахстана смогут увидеть грозы и, возможно, даже запечатлеть их.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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