"Как сосудистая система": редчайшую молнию сняли над горами Алматы
Фото: pexels
Известный фотограф Дмитрий Доценко смог снова удивить многочисленную аудиторию. 22 сентября 2026 года он показал огромный разряд молнии через все небо над алматинскими горами, сообщает Zakon.kz.
Доценко подчеркивает, что в этом сезоне грозовых дней выдалось не так много, но несколько интересных кадров все же удалось поймать.
На панораме, опубликованной в Instagram, можно увидеть огромный разряд, который прорезал хмурое небо, ударил в вершину и красиво, даже как-то мистически, подсветил горы.
"Зрелище было великолепное! Я очень обрадовался, когда понял, что успел зафиксировать этот момент на фотоаппарат".Дмитрий Доценко
Далее специалист рассказал, как можно примерно определить расстояние до молнии.
"После вспышки затвор закрылся, и я начал считать секунды: 1, 2, 3… на 15-й секунде услышал низкий раскат грома. А это значит, можно примерно определить расстояние до молнии. Звук распространяется со скоростью около 340 м/с – за 15 секунд он проходит примерно 5 километров. Это старый проверенный способ оценить, насколько далеко от тебя гроза".Дмитрий Доценко
Подписчики Доценко отметили, что его работы не перестают восхищать.
- Я каждый раз смотрю и думаю: "Круче уже не может быть". Но это не про вас!
- Очень красиво и страшно одновременно. В грозу предпочитаю сидеть дома и пить горячий чай. Спасибо, что для нас красоту снимаете.
- Кадр завораживает.
- Это как сосудистая система человека: вены, капилляры.
- Как вам удается заснять такие редкие кадры. Вы волшебник, который знает когда и в каком месте надо появиться.
Один из пользователей Казнета поинтересовался, когда это было снято.
"Этим летом поймал, в июне. На горах еще видны остатки снега в ложбинках", – уточнил Доценко.
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Впрочем, 23 сентября 2026 года жители востока, юго-востока и центральных регионов Казахстана смогут увидеть грозы и, возможно, даже запечатлеть их.
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