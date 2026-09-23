"Как сосудистая система": редчайшую молнию сняли над горами Алматы

Известный фотограф Дмитрий Доценко смог снова удивить многочисленную аудиторию. 22 сентября 2026 года он показал огромный разряд молнии через все небо над алматинскими горами, сообщает Zakon.kz.

Доценко подчеркивает, что в этом сезоне грозовых дней выдалось не так много, но несколько интересных кадров все же удалось поймать.

На панораме, опубликованной в Instagram, можно увидеть огромный разряд, который прорезал хмурое небо, ударил в вершину и красиво, даже как-то мистически, подсветил горы.

"Зрелище было великолепное! Я очень обрадовался, когда понял, что успел зафиксировать этот момент на фотоаппарат". Дмитрий Доценко

Далее специалист рассказал, как можно примерно определить расстояние до молнии.

"После вспышки затвор закрылся, и я начал считать секунды: 1, 2, 3… на 15-й секунде услышал низкий раскат грома. А это значит, можно примерно определить расстояние до молнии. Звук распространяется со скоростью около 340 м/с – за 15 секунд он проходит примерно 5 километров. Это старый проверенный способ оценить, насколько далеко от тебя гроза". Дмитрий Доценко

Подписчики Доценко отметили, что его работы не перестают восхищать.

Я каждый раз смотрю и думаю: "Круче уже не может быть". Но это не про вас!

Очень красиво и страшно одновременно. В грозу предпочитаю сидеть дома и пить горячий чай. Спасибо, что для нас красоту снимаете.

Кадр завораживает.

Это как сосудистая система человека: вены, капилляры.

Как вам удается заснять такие редкие кадры. Вы волшебник, который знает когда и в каком месте надо появиться.

Один из пользователей Казнета поинтересовался, когда это было снято.

"Этим летом поймал, в июне. На горах еще видны остатки снега в ложбинках", – уточнил Доценко.

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Впрочем, 23 сентября 2026 года жители востока, юго-востока и центральных регионов Казахстана смогут увидеть грозы и, возможно, даже запечатлеть их.