Бурый медведь устроил пробежку по склонам гор Алматинской области

Администрация национального природного парка "Кольсайские озёра" сегодня, 24 сентября 2026 года, порадовала новыми кадрами дикой природы. На этот раз бурый медведь бодро пробежал по склонам гор, сообщает Zakon.kz.

Известно, что хищник попал на видео во время учета животных.

"Зверь позволил увидеть один из тех моментов жизни национального парка, которые редко удается наблюдать человеку. Такие кадры показывают жизнь природы такой, какой она остается вдали от человеческого взгляда", – отмечают сотрудники парка.

На территории Казахстана обитают два подвида бурых медведей:

Тянь-шаньский бурый медведь (белокоготный). Обитает в высокогорьях юга и юго-востока страны (Тянь-Шань, Джунгарский Алатау). Включен в Красную книгу Казахстана. Его численность стабильно мала (около 600-700 особей), хищник находится под строгой государственной охраной.

Обитает в высокогорьях юга и юго-востока страны (Тянь-Шань, Джунгарский Алатау). Включен в Красную книгу Казахстана. Его численность стабильно мала (около 600-700 особей), хищник находится под строгой государственной охраной. Обыкновенный бурый медведь. Обитает на востоке Казахстана (Алтай, Саур). Является объектом лицензионного охотничьего промысла.

22 сентября молодые люди в горах Алматы обратились за помощью спасателей из-за, как им показалось, рева медведя.