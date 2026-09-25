Глава государства принял Цай Гуаньшэня
Об этом сегодня, 25 сентября 2026 года, проинформировали в Telegram-канале Акорды:
"Глава государства высоко оценил личный вклад Цай Гуаньшэня в организацию Алматинского инвестиционного форума "Казахстан – Китай", объединившего более 500 представителей деловых кругов, включая около 300 китайских предпринимателей".
Президент подчеркнул важность превращения форума в постоянно действующую площадку прямого взаимодействия государственных органов, финансовых институтов и бизнеса двух стран. По его словам, главная задача заключается в практической реализации достигнутых договоренностей, расширении инвестиционного сотрудничества и создании новых совместных производств.
Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть Гонконгскую китайскую генеральную торговую палату в качестве одного из ключевых институциональных партнеров форума, отметив значительный потенциал дальнейшего развития деловых связей между странами.
Глава государства подчеркнул, что Казахстан рассматривает сотрудничество с Гонконгом как важную составляющую многоплановых отношений с Китаем.
Цай Гуаньшэнь поддержал инициативу Касым-Жомарта Токаева проводить ежегодно казахско-китайский инвестиционный форум в Алматы и выразил готовность со своей стороны оказать содействие в организации мероприятия.
Он отметил, что китайский бизнес полностью уверен в инвестиционных перспективах Казахстана и намерен работать в новых направлениях. В числе перспективных секторов сотрудничества обозначены искусственный интеллект, цифровые технологии, финансовая инфраструктура, промышленная кооперация, а также участие в развитии Alatau City.
Ранее сообщалось, что в Алматы прошел инвестиционный форум "Казахстан – Китай", на котором выступил Касым-Жомарт Токаев. На полях форума Казахстан подписал 10 соглашений с китайскими компаниями.