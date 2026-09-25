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События

"Лезут в глаза и рот": полчища мошек накрыли город на западе Казахстана

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 23:25 Фото: Zakon.kz
Жители Актобе пожаловались на нашествие мелкой мошкары. Рои насекомых появились сразу в нескольких районах города и мешают людям гулять по улицам и скверам, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 25 сентября 2026 года газета "Диапазон", жалобы на нашествие насекомых поступают практически из всех районов города. Актюбинцы отмечают, что особенно тяжело передвигаться по паркам, скверам и аллеям, где мошкара стоит сплошной стеной.

"По скверу на улице Кереева не пройти, стеной мошкара! Все прохожие идут и машут руками. Эта мошкара лезет в волосы, в глаза, в рот. Что за нашествие такое и будут с этим власти что-нибудь делать?" – возмущается местная жительница Айман.

Аналогичная ситуация складывается и в самом центре Актобе. Горожане делятся неприятными впечатлениями от обычных прогулок и похода на работу, отмечая, что на улице невозможно спокойно дышать.

"По центру города мошкара лезет в глаза – на аллеях, во дворах. Надоедает отмахиваться. В волосах потом десятки насекомых. Очень неприятно", – делится горожанка Наталья.

Многие актюбинцы сравнивают полчища гнуса с настоящим снегопадом, который особенно отчетливо виден в утренние и вечерние часы.

"Вышел на улицу и "наелся" мошкары. Они как снег утром и вечером видны с нашего балкона", – рассказал житель города Еркин.

В акимате со ссылкой на специалистов сообщили, что причиной такого количества мошкары дождливое лето и повышение температуры воздуха осенью. Акиматы районов Астана и Алматы ежемесячно по графику проводят дезинсекцию зеленых зон города.

В начале недели ночью на улицах старой части города прошла обработка против мелких летающих насекомых – гнуса и мошек. Для обработки дезинсекторы используют препарат четвертого класса безопасности "Аргумент", он не опасен для человека. Работают с наступлением темноты до раннего утра.

"Сейчас отрабатываем район Алматы. В начале недели провели работы на улицах Ахтанова, Шернияза, Кунаева, а также на территории сквера Кереева. Провели дизенсекцию в жилом массиве Кирпичный, по улице Сатпаева в Жилянке, в жилом районе Есет батыр (в народе Нур Сити). Принимаем заявки от людей, еще раз будем проводить обработку по улице Кереева. В течение двух недель количество насекомых должно пойти на спад", – сообщил Даурен Тауасаров, заместитель директора ТОО "Farza Corp".

Тем временем в Карагандинском национальном исследовательском университете имени академика Е. А. Букетова прокомментировали информацию о вспышке туберкулеза среди учащихся.

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Канат Болысбек
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