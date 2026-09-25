"Лезут в глаза и рот": полчища мошек накрыли город на западе Казахстана
Как пишет 25 сентября 2026 года газета "Диапазон", жалобы на нашествие насекомых поступают практически из всех районов города. Актюбинцы отмечают, что особенно тяжело передвигаться по паркам, скверам и аллеям, где мошкара стоит сплошной стеной.
"По скверу на улице Кереева не пройти, стеной мошкара! Все прохожие идут и машут руками. Эта мошкара лезет в волосы, в глаза, в рот. Что за нашествие такое и будут с этим власти что-нибудь делать?" – возмущается местная жительница Айман.
Аналогичная ситуация складывается и в самом центре Актобе. Горожане делятся неприятными впечатлениями от обычных прогулок и похода на работу, отмечая, что на улице невозможно спокойно дышать.
"По центру города мошкара лезет в глаза – на аллеях, во дворах. Надоедает отмахиваться. В волосах потом десятки насекомых. Очень неприятно", – делится горожанка Наталья.
Многие актюбинцы сравнивают полчища гнуса с настоящим снегопадом, который особенно отчетливо виден в утренние и вечерние часы.
"Вышел на улицу и "наелся" мошкары. Они как снег утром и вечером видны с нашего балкона", – рассказал житель города Еркин.
В акимате со ссылкой на специалистов сообщили, что причиной такого количества мошкары дождливое лето и повышение температуры воздуха осенью. Акиматы районов Астана и Алматы ежемесячно по графику проводят дезинсекцию зеленых зон города.
В начале недели ночью на улицах старой части города прошла обработка против мелких летающих насекомых – гнуса и мошек. Для обработки дезинсекторы используют препарат четвертого класса безопасности "Аргумент", он не опасен для человека. Работают с наступлением темноты до раннего утра.
"Сейчас отрабатываем район Алматы. В начале недели провели работы на улицах Ахтанова, Шернияза, Кунаева, а также на территории сквера Кереева. Провели дизенсекцию в жилом массиве Кирпичный, по улице Сатпаева в Жилянке, в жилом районе Есет батыр (в народе Нур Сити). Принимаем заявки от людей, еще раз будем проводить обработку по улице Кереева. В течение двух недель количество насекомых должно пойти на спад", – сообщил Даурен Тауасаров, заместитель директора ТОО "Farza Corp".
Тем временем в Карагандинском национальном исследовательском университете имени академика Е. А. Букетова прокомментировали информацию о вспышке туберкулеза среди учащихся.