Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов арестован после инцидента в аэропорту Алматы

Олимпийского чемпиона по боксу Данияра Елеусинова арестовали на 10 суток после инцидента, который он устроил в Международном аэропорту Алматы, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 26 сентября 2026 года, рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) на транспорте:

"25 сентября в аэропорту Алматы транспортной полицией был задержан житель столицы. При посадке на рейс Алматы – Астана мужчина самовольно покинул воздушное судно и выбежал на перрон, нарушив требования безопасности. В связи с произошедшим в целях обеспечения безопасности всех пассажиров вывели из самолета для проведения предусмотренных процедур. В результате вылет рейса был задержан".

По результатам медицинского освидетельствования у мужчины установлена легкая степень алкогольного опьянения.

"По итогам проверки он привлечен к административной ответственности сразу по пяти статьям Кодекса об административных правонарушениях: за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения, курение в запрещенном месте, нарушение правил безопасности полетов и правил поведения на борту воздушного судна, а также мелкое хулиганство. Решением суда мужчина подвергнут административному аресту сроком на 10 суток". Пресс-служба ДП на транспорте

Стражи порядка отметили, что статус, известность или прежние заслуги не освобождают от ответственности, требования закона едины для всех.

Материал по теме Данияр Елеусинов задержал вылет рейса: раскрыты детали инцидента в аэропорту Алматы

Ранее сообщалось, что в аэропорту Алматы из-за пассажира произошла задержка вылета рейса авиакомпании FlyArystan, следовавшего в Астану. Причиной стало происшествие с олимпийским чемпионом по боксу Данияром Елеусиновым. По словам очевидцев, спортсмен "буквально перед взлетом передумал лететь и вышел из самолета". Согласно правилам авиационной безопасности, в этом случае другие пассажиры должны покинуть лайнер, необходимо также выгрузить багаж для нового досмотра.