Трагедия на Каспии: глава Минобороны встретился с семьями погибших военнослужащих
Отмечается, что встречи прошли в атмосфере глубокой скорби. Министр лично выразил родным и близким погибших самые искренние и глубокие соболезнования, разделив с ними боль невосполнимой утраты.
Даурен Косанов подчеркнул, что никакие слова не способны облегчить горе семей, потерявших своих сыновей и близких.
"Для нас это не просто военнослужащие – это наши боевые товарищи, сыновья и братья. Их гибель – тяжелая утрата для всех Вооруженных сил. Мы скорбим вместе с родными и близкими и будем рядом с ними в это трудное время", – отметил министр обороны.
На срочную воинскую службу Мейрамбек Бердиханов, Азамат Мадихан и Дастан Бегей были призваны из города Жанаозен, Мирас Тұрдыбекұлы – из села Жетыбай.
За время службы они зарекомендовали себя как ответственные и дисциплинированные военнослужащие, добросовестно выполнявшие свой воинский долг.
"Министр заверил семьи в том, что Министерство обороны не оставит их один на один с переживаемым горем. Им будет оказана всесторонняя помощь и необходимая поддержка. Ведомство продолжит оказывать содействие в решении возникающих вопросов и будет поддерживать с семьями постоянную связь".Пресс-служба МО РК
Память о погибших военнослужащих навсегда останется в сердцах их родных, близких, сослуживцев и всего личного состава Вооруженных сил. Их жизнь и верность воинскому долгу не будут забыты.
24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений 17 военнослужащих унесло в Каспийское море. Спасти удалось троих, погибли 14 военных.
По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено уголовное дело по двум статьям: по ч. 2 ст. 453 "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и ст. 465 "Нарушение правил кораблевождения" УК РК. Создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и объявил 25 сентября днем траура.
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