Трагедия на Каспии: глава Минобороны встретился с семьями погибших военнослужащих

В Мангистауской области министр обороны Казахстана генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов посетил семьи военнослужащих, трагически погибших при выполнении учебно-боевой задачи в ходе военного учения. Об этом 26 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе МО РК, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что встречи прошли в атмосфере глубокой скорби. Министр лично выразил родным и близким погибших самые искренние и глубокие соболезнования, разделив с ними боль невосполнимой утраты.

Даурен Косанов подчеркнул, что никакие слова не способны облегчить горе семей, потерявших своих сыновей и близких.

"Для нас это не просто военнослужащие – это наши боевые товарищи, сыновья и братья. Их гибель – тяжелая утрата для всех Вооруженных сил. Мы скорбим вместе с родными и близкими и будем рядом с ними в это трудное время", – отметил министр обороны.

На срочную воинскую службу Мейрамбек Бердиханов, Азамат Мадихан и Дастан Бегей были призваны из города Жанаозен, Мирас Тұрдыбекұлы – из села Жетыбай.

За время службы они зарекомендовали себя как ответственные и дисциплинированные военнослужащие, добросовестно выполнявшие свой воинский долг.

"Министр заверил семьи в том, что Министерство обороны не оставит их один на один с переживаемым горем. Им будет оказана всесторонняя помощь и необходимая поддержка. Ведомство продолжит оказывать содействие в решении возникающих вопросов и будет поддерживать с семьями постоянную связь". Пресс-служба МО РК

Память о погибших военнослужащих навсегда останется в сердцах их родных, близких, сослуживцев и всего личного состава Вооруженных сил. Их жизнь и верность воинскому долгу не будут забыты.

24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений 17 военнослужащих унесло в Каспийское море. Спасти удалось троих, погибли 14 военных.

По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено уголовное дело по двум статьям: по ч. 2 ст. 453 "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и ст. 465 "Нарушение правил кораблевождения" УК РК. Создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

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