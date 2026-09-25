Министр обороны Даурен Косанов выступил с заявлением после трагедии на Каспии
Соответствующее видео сегодня, 25 сентября 2026 года, опубликовала пресс-служба оборонного ведомства.
"Мы постоянно находимся на связи с семьями погибших и оказываем им всю необходимую помощь и поддержку".Даурен Косанов
Глава Минобороны заверил, что все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
Также он заявил, что виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.
24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений 17 военнослужащих унесло в Каспийское море. Спасти удалось троих, погибли 14 военных.
По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено уголовное дело по двум статьям: по ч. 2 ст. 453 "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и ст. 465 "Нарушение правил кораблевождения" УК РК. Создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и объявил 25 сентября днем траура.
После гибели военнослужащих в Мангистау задержаны высокопоставленные должностные лица Минобороны.