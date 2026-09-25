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#Трагедия на Каспии
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#Школа
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Министр обороны Даурен Косанов выступил с заявлением после трагедии на Каспии

министр обороны РК Даурен Косанов, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 17:44 Фото: primeminister.kz
Министр обороны Казахстана Даурен Косанов выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и подчеркнул, что виновные лица понесут наказание по всей строгости закона, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео сегодня, 25 сентября 2026 года, опубликовала пресс-служба оборонного ведомства.

"Мы постоянно находимся на связи с семьями погибших и оказываем им всю необходимую помощь и поддержку".Даурен Косанов

Глава Минобороны заверил, что все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Также он заявил, что виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений 17 военнослужащих унесло в Каспийское море. Спасти удалось троих, погибли 14 военных.

По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено уголовное дело по двум статьям: по ч. 2 ст. 453 "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и ст. 465 "Нарушение правил кораблевождения" УК РК. Создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и объявил 25 сентября днем траура.

После гибели военнослужащих в Мангистау задержаны высокопоставленные должностные лица Минобороны.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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