Хищения, вымогательство и наркотики: в МВД рассказали о приговорах участникам ОПГ

В Казахстане с начала года в суды направили 45 уголовных дел в отношении участников организованных преступных групп, сообщает Zakon.kz.

В МВД рассказали о нескольких уже вынесенных приговорах.

В Карагандинской области организатор и 10 участников преступного сообщества получили до 13 лет лишения свободы за хищение товарно-материальных ценностей с горно-обогатительных предприятий. По другому делу лидер и четверо участников ОПГ, похищавших имущество крупного градообразующего предприятия с помощью скрытых мошеннических схем, осуждены на сроки до 10 лет.

В Алматы 13 участников ОПГ получили до 8 лет лишения свободы. Их признали виновными в незаконной регистрации автомобилей, изменении VIN-кодов и данных в информационных системах, а также мошенничестве при продаже машин.

В Астане за сбыт наркотиков осуждены организатор и пять участников ОПГ. Организатор получил 17 лет лишения свободы, его сообщники – до 16 лет.

В Кызылорде восемь представителей местного криминалитета осуждены за систематическое вымогательство, в том числе у предпринимателей. Им также вменили руководство и участие в ОПГ. Суд назначил наказание до 11 лет лишения свободы.

В МВД заявили, что работа по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп продолжается.

Ранее КНБ и МВД провели масштабную операцию в 10 регионах Казахстана: задержаны 29 человек.