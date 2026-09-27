Хищения, вымогательство и наркотики: в МВД рассказали о приговорах участникам ОПГ
В МВД рассказали о нескольких уже вынесенных приговорах.
В Карагандинской области организатор и 10 участников преступного сообщества получили до 13 лет лишения свободы за хищение товарно-материальных ценностей с горно-обогатительных предприятий. По другому делу лидер и четверо участников ОПГ, похищавших имущество крупного градообразующего предприятия с помощью скрытых мошеннических схем, осуждены на сроки до 10 лет.
В Алматы 13 участников ОПГ получили до 8 лет лишения свободы. Их признали виновными в незаконной регистрации автомобилей, изменении VIN-кодов и данных в информационных системах, а также мошенничестве при продаже машин.
В Астане за сбыт наркотиков осуждены организатор и пять участников ОПГ. Организатор получил 17 лет лишения свободы, его сообщники – до 16 лет.
В Кызылорде восемь представителей местного криминалитета осуждены за систематическое вымогательство, в том числе у предпринимателей. Им также вменили руководство и участие в ОПГ. Суд назначил наказание до 11 лет лишения свободы.
В МВД заявили, что работа по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп продолжается.
Ранее КНБ и МВД провели масштабную операцию в 10 регионах Казахстана: задержаны 29 человек.