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Заморозки ударят в ряде регионов Казахстана 28 сентября

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 15:03 Фото: freepik
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 28 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, по прогнозу "Казгидромета", на большей части Казахстана ожидается погода без осадков. В южных и юго-восточных регионах пройдут дожди с грозами.

По республике прогнозируется усиление ветра, днем на юге – пыльная буря. Ночью и утром местами ожидается туман.

Ночью заморозки до -2...-3°C прогнозируются на севере и востоке Акмолинской, севере Актюбинской и Костанайской, западе и юге Павлодарской областей, западе и в центре области Абай, севере, востоке и в горных районах Восточно-Казахстанской, западе и севере Карагандинской области. На западе и севере Северо-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки до -2°C.

Высокая пожарная опасность ожидается в Атырауской и Павлодарской областях, на северо-западе, востоке и юге Карагандинской, севере и в центре области Абай, на востоке и в центре Восточно-Казахстанской и Акмолинской, юге и юго-востоке Западно-Казахстанской, западе, севере и в центре Мангистауской, востоке Актюбинской, центре Кызылординской, востоке Алматинской областей.

Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях, в областях Улытау и Жетысу, на западе, юге, северо-востоке и в центре Актюбинской, западе, севере и в центре Карагандинской, западе, севере и юге Акмолинской, севере Павлодарской, юге Атырауской, северо-востоке Мангистауской, западе, юго-востоке и юге Восточно-Казахстанской областей, северо-западе, юге и востоке области Абай.

Ранее синоптики предупредили жителей шести городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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