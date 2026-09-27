Алматы, Астану и еще несколько городов накроет грязный воздух в понедельник

Синоптики предупреждают жителей восьми городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 28 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

28 сентября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы и Уральске, а также ночью в Усть-Каменогорске, Актобе, Атырау, Петропавловске, Костанае и Астане, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Ранее синоптики рассказали, что заморозки ударят в ряде регионов Казахстана 28 сентября.