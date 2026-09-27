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События

Алматы, Астану и еще несколько городов накроет грязный воздух в понедельник

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, загрязнение воздуха, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 16:34 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупреждают жителей восьми городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 28 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

28 сентября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы и Уральске, а также ночью в Усть-Каменогорске, Актобе, Атырау, Петропавловске, Костанае и Астане, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Ранее синоптики рассказали, что заморозки ударят в ряде регионов Казахстана 28 сентября.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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