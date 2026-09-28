53,4 млн тенге штрафов и 22 увольнения: в Казахстане проверили качество дорог

В пресс-службе АО "НК "ҚазАвтоЖол" заявили, что в течение 2026 года было проведено порядка 50 проверок качества выполняемых дорожных работ, сообщает Zakon.kz.

В результате было выявлено 1 670 дефектов и нарушений.

"Среди выявленных дефектов – ямочность, трещины, выбоины, сдвиги асфальтобетонного покрытия, колейность и другие нарушения, влияющие на эксплуатационное состояние автомобильных дорог". АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Фото: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Теперь по каждому факту устанавливаются ответственные лица и принимаются соответствующие меры. Так, в отношении специалистов технического надзора, допустивших ненадлежащий контроль за качеством работ, применены штрафные санкции на общую сумму 53,4 млн тенге.

"22 эксперта технического надзора уволены". АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Стоит отметить, что 22 сентября 2026 года премьер-министр Олжас Бектенов раскритиковал главу "ҚазАвтоЖола". "Надо улучшить ситуацию по качеству дорог. Работайте, или будут работать другие люди", – заявил глава правительства, обращаясь к председателю правления АО "НК "ҚазАвтоЖол" Дархану Иманашеву.