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События

Высказывания о дне траура в TikTok обернулись 10 сутками ареста для казахстанца

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 12:39 Фото: pexels
В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили прямой эфир в TikTok с участием жителей Шымкента, который их весьма заинтересовал, сообщает Zakon.kz.

Известно, что во время трансляции 21-летний Нурахмет Бердибай, отвечая на вопрос зрителя о дне траура, допустил высказывания, которые, по данным полиции, демонстрировали явное неуважение к обществу и нарушали общественный порядок.

В эфире также участвовали 22-летние Абзал Мусурманкул и Бакдаулет Мустафа.

"По решению суда Нурахмет Бердибай привлечен к административной ответственности и арестован на 10 суток".Пресс-служба ДП Шымкента

Кроме того, всем троим вынесены официальные предупреждения о недопустимости антиобщественного поведения. Они также поставлены на профилактический учет в органах внутренних дел сроком на один месяц.

25 сентября 2026 года в Казахстане был объявлен День общенационального траура. Соответствующее распоряжение подписал президент Касым-Жомарт Токаев в связи с трагической гибелью 14 военнослужащих в Мангистауской области.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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